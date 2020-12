Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Decidere quale piatto portare in tavola come secondo nel periodo natalizio è sempre difficile. Sembra esserci l’imbarazzo della scelta. Ma poi quando arriva il momento non sappiamo mai decidere cosa preparare. Oggi noi di ProiezionidiBorsa suggeriamo come preparare uno squisito arrosto di arista di maiale alle erbe in poche mosse. Semplice e gustoso. Vediamo la ricetta per renderlo succoso al punto giusto.

Come preparare uno squisito arrosto di arista di maiale alle erbe in poche mosse

Ingredienti per circa 8 persone:

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

Magia di Stelle Premium: dai un tocco di magia alla tua casa Scopri ora l'offerta

1kg di arista di maiale;

150gr di cipolle;

300gr di carote;

20gr circa di un mix di erbe aromatiche (rosmarino, timo, maggiorana);

1 spicchio d’aglio;

2 foglie di alloro;

400ml di brodo vegetale;

2 bicchieri di vino bianco;

sale e pepe.

Procedimento

La prima cosa da fare è legare il pezzo di arista. Questo procedimento è essenziale per far mantenere la forma alla carne. Altrimenti non avremo un cilindro perfetto per creare delle fette. A volte è un servizio che ci può fornire il nostro macellaio, basta chiedere. Se vogliamo farlo da soli bisogna procurarsi dello spago da cucina. Non serve essere esperti. Basta fare qualche giro intorno al pezzo di carne e stringere bene perché tenga la forma di salsicciotto. E poi per bloccare il tutto passare lo spago come se stessimo impacchettando un regalo.

Ora si può salare e pepare l’arista esternamente. Lo mettiamo in una pirofila con il vino bianco e inforniamo a 180° gradi. Lasciamo cuocere per 20 minuti. Nel frattempo pensiamo alle verdure. Prendiamo carote e cipolle e le tagliamo grossolanamente. Sminuzziamo anche le erbe. Passati i 20 minuti aggiungiamo alla pirofila le verdure, le erbe aromatiche, l’aglio e il brodo.

La cottura

Non ci resta che far cuocere l’arista per altri 45 minuti. Una volta sfornato l’arrosto, copriamo con un foglio di alluminio e lasciamo riposare 10 minuti. In questo modo il cuore dell’arrosto continuerà ancora a cuocersi per qualche minuto. Mettiamo l’arista sul tagliere e lo tagliamo in fette. Il sughetto rimasto possiamo ridurlo per fare un fondo. O semplicemente frullarlo con un frullatore ad immersione.

Ed ecco come preparare uno squisito arrosto di arista di maiale in poche mosse. I tempi di cottura per questo piatto sono un po’ lunghi. Ovviamente il maiale deve essere ben cotto per essere consumato senza rischi. Ci si può anche agevolare il lavoro anticipando la cottura a qualche ora prima di servirlo. Basterà tagliare l’arrosto in fette solo successivamente. Riscaldarle con un goccio d’acqua e fare lo stesso con la salsina.

Un’alternativa all’arista, sempre di maiale, sono le bistecchine. Che possono essere altrettanto gustose.