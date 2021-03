Chi ricorda la commedia Genitori in Trappola, celebre per aver lanciato la carriera di una giovanissima Lindsay Lohan? Anche se l’incipit può essere ingannevole, in questo articolo vedremo come preparare uno spezzatino di carne alternativo in soli 10 minuti.

Sì, perché, in una scena del film, i bambini del campo estivo mangiano tutti insieme un panino con lo spezzatino di carne.

La scena, a guardarla, mette l’acquolina in bocca per quanto succulento pare quel piatto. Oltre ad essere buonissimo, lo Spezzatino dell’asilo (così ribattezzato) è anche semplicissimo da preparare. Ottimo per una cena last minute, in pochi minuti avremo un secondo succulento, adatto al palato di grandi e piccini.

Come preparare uno spezzatino di carne alternativo in soli 10 minuti

Per preparare lo spezzatino di carne alternativo in soli 10 minuti, abbiamo bisogno di pochissimi ingredienti fondamentali. Nello specifico:

a) un chilo di macinato di carne bovina;

b) un cucchiaio di farina;

c) della passata di pomodoro;

d) un bicchiere di vino bianco;

e) una carota;

f) sedano;

g) sale quanto basta;

h) pepe.

La preparazione

Iniziamo preparando il soffritto di sedano e carote. Tagliamo a rondelle sottili le verdure e lasciamole indorare nell’olio a fuoco vivace ma non troppo. Ora versiamo il macinato di carne, avendo cura di separarlo con un cucchiaio di legno.

Quando il macinato è ben distribuito sulla padella, aggiungiamo un abbondante cucchiaio di farina, che creerà una gustosa patina esterna. Con il fuoco ancora vivace, sfumiamo la carne con il vino bianco (attenti alla fiamma che potrebbe divampare).

Evaporato tutto il vino (ci vorrà circa un minuto), aggiungiamo la passata di pomodoro: non troppa, ma nemmeno troppo poca. Deve colorare tutta la carne, impregnando la farina. A questo punto non ci resta che lasciar cuocere il tutto per dieci minuti.

Una volta pronto, lo spezzatino dell’asilo può essere servito con un contorno. Altrimenti, per i più golosi, proviamo a metterne qualche cucchiaiata in un panino morbido (quelli al latte sono perfetti).

Ecco come preparare uno spezzatino di carne alternativo in soli 10 minuti. In questo modo avremo riprodotto fedelmente la ricetta di Genitori in trappola e al primo morso saremo felici proprio come i bambini nel film.