Nessuna idea per il pranzo della Befana? Ci vorrebbe qualcosa di goloso che faccia contenti anche i bimbi? Dopotutto è la loro festa! Ma cucinare sempre le stesso cose è di una noia mortale! La solita cotoletta potrebbe essere banale e ripetitiva, quindi perché non provare una ricetta alternativa? A tal proposito oggi scopriamo come preparare uno sformato di pollo con patate filante, succulento e sfizioso. Di seguito la ricetta:

Ingredienti

2 kg di petto di pollo a fette;

200 g di formaggio morbido a fette;

3 uova;

pangrattato q.b.;

50 g di parmigiano grattugiato;

500 ml di besciamella;

sale q.b.;

olio evo q.b.;

pepe nero macinato q.b.

Preparazione

Poggiare le fettine di pollo su di un tagliere e batterle da ambo i lati con un batticarne. Rompere le uova in una ciotola e sbatterle con sale e pepe. Preparare una teglia antiaderente spennellandola con un po’ d’olio. Quindi passare le fettine di pollo prima nell’uovo, farle sgocciolare e poi passarle anche nel pangrattato. Man mano che sono pronte poggiarle nella teglia e metterci un fiocchetto di burro. Farle cuocere in forno preriscaldato a 200° per circa 5 minuti per lato.

Sbucciare le patate e tagliarle e fette sottili utilizzando una mandolina. Sciacquarle bene sotto l’acqua corrente. Quando le cotolette saranno pronte, toglierle dal forno e preparare un’altra teglia antiaderente. Ungerla per bene, quindi ricoprirne il primo strato con le patate, aggiungere un pizzico di sale e di pepe e ricoprire con le fettine di pollo.

Versare quindi un po’ di besciamella, spolverare il tutto con il parmigiano e poggiarvi le fettine di formaggio. Continuare a fare strati simili finché non saranno finiti gli ingredienti.

Lo strato finale sarà una copertura di besciamella e parmigiano. Aggiungervi qualche fiocchetto di burro e infornare a 180° per circa 40 minuti.

Visto come preparare uno sformato di pollo con patate filante, succulento e sfizioso? Il risultato sarà uno sformato morbido e goloso che adoreranno grandi e piccini. Certo non sarà leggerissimo, ma ogni tanto, magari per il pranzo della domenica o per una festa si può fare un’eccezione, no?! Buon appetito!