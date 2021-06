D’estate abbiamo bisogno di piatti freschi per rimanere leggeri e non appesantire lo stomaco. Pasta fredda, insalata di riso, bruschette, insalatone, piatti leggeri e gustosi che possano allo stesso tempo saziare noi ed eventuali ospiti.

Abbiamo anche bisogno di piatti ricchi di vitamine e sali minerali, per resistere al meglio in questo caldo afoso di inizio estate. Abbiamo pensato, quindi, ad un’insalata. Piatto completo, ricco di vitamine e sali minerali, che possiamo condire a piacimento con ingredienti di vario tipo. Vediamo come preparare un’insalata perfetta e gustosissima che sazi e soddisfi i nostri ospiti.

Gli ingredienti per un perfetto mix estivo

Per rendere ricca, gustosa e nutriente la nostra insalata, possiamo aggiungere qualsiasi ingrediente, o quasi. Facciamo qualche esempio.

La frutta secca è sempre un’ottima aggiunta. Ricca di sali minerali e vitamine, la frutta secca è quasi d’obbligo. Pinoli, noci, mandorle, nocciole, chi più ne ha più ne metta, nel vero senso della parola.

E non dimentichiamoci dei semi! Semi di girasole, di zucca, di canapa, di lino, di sesamo, ecc. Ricordiamo e consigliamo di tostare leggermente i semi di zucca e di girasole prima di aggiungerli all’insalata.

La frutta fresca è un ottimo ingrediente! Proviamo le fettine di mela o di pera, che renderanno il nostro piatto più dolce e saporito.

Possiamo aggiungere poi del formaggio a scaglie, come parmigiano, pecorino oppure il leggero formaggio di capra, sempre ottimo nelle insalate. Anche la feta greca è una buona scelta, se ci piace. Aggiunge sapore all’insalata e amalgama bene il tutto.

Per chi mangia carne e pesce, delle aggiunte possono essere il petto di pollo, il filetto di tonno, del trancio di salmone a pezzi, e così via. Basta lasciare libero sfogo alla fantasia.

Come preparare un’insalata perfetta e gustosissima che sazi e soddisfi i nostri ospiti

Ora che abbiamo visto un po’ di ingredienti, proviamo a suggerire qualche combinazione. Possiamo sbizzarrirci come vogliamo, creando piatti divertenti ed originali.

Ad esempio, un ottimo piatto estivo, completo, è l’insalata di radicchio, noci, pere e grana a scaglie, condita con dell’aceto balsamico invecchiato.

Un’altra opzione, sempre molto in voga, è la cosiddetta insalata greca. Cetrioli tagliati a pezzettoni, olive nere (oppure taggiasche), feta, cipolla tagliata fina: il tutto condito solamente con un filo d’olio extra vergine di oliva.

Buon appetito.