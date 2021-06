Di questo antipaticissimo inestetismo si soffre a tutte le età. In adolescenza è colpevole il cambiamento ormonale e più avanti lo è l’alimentazione, lo stress, una poco accurata pulizia del viso ma non solo. Molto spesso la fretta e i prodotti utilizzati poco efficaci non ci aiutano. Arriva il punto in cui il derma, che produce il sebo, si ritrova i pori ostruiti creando un accumulo. Ecco la formazione di brufoli e punti neri. Ora che la bella stagione ci impone di scoprirci, corriamo ai ripari con trucchi e rimedi per migliorare l’aspetto della nostra pelle.

Come preparare un’efficacissima maschera per eliminare brufoli e punti neri più due rimedi naturali per togliere le macchie rosse

Anche in casa come in spa, possiamo sfruttare i principi attivi di fiori, frutti e piante, tanto preziosi per il nostro benessere. Con la seguente ricetta sfrutteremo le proprietà antibatteriche dell’olio di sesamo e di ribes nero ma anche di tea tree e del limone.

Ingredienti:

a) 10 ml di olio di sesamo;

b) 10 ml di olio essenziale di limone;

c) 10 ml di olio di ribes nero;

d) 3 gocce di olio essenziale di tea tree.

Versare tutti gli oli in un flaconcino di vetro scuro, per mantenere e non compromettere le proprietà dei principi attivi con la luce. Mischiare bene e il trattamento è pronto. Massaggiare bene il viso con la miscela ottenuta finché non sarà assorbita. L’ideale è applicarla la sera in modo che la pelle, che di notte è più ricettiva, l’assorba bene. Si può ripetere il trattamento due o tre volte a settimana.

Due suggerimenti pratici per eliminare le macchie rosse lasciate dai brufoli

È possibile rimediare alle antiestetiche macchie rosse lasciate dai brufoli in due maniere molto semplici. La prima soluzione prevede l’utilizzo del succo di limone, che grazie all’acido fornirà un’azione sbiancante sulla cute interessata. Basterà strofinarvi un batuffolo imbevuto di succo e lasciare agire per 10 o 20 minuti prima di sciacquare. Il secondo metodo invece vuole l’utilizzo del bicarbonato di sodio. Si deve creare un impasto con un pochino di acqua. Si applica sul punto arrossato e si lascia agire finché il bicarbonato si sarà seccato. Abbiamo visto come preparare un’efficacissima maschera per eliminare brufoli e punti neri più due rimedi naturali per togliere le macchie rosse.