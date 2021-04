La torta da preparare senza bilancia è molto conosciuta e pratica. Si prepara facilmente e la sua riuscita è sempre assicurata. Un dolce versatile da consumare a colazione, la domenica a pranzo o a cena con amici. Si può guarnire con crema pasticcera, al pistacchio o alla nocciola. Si tratta della torta al profumo di mandorla e cacao che lascia molto spazio alla fantasia per la sua bontà. Ma pochi conoscono come prepararla in economia ed ottenere un dolce soffice e gustoso.

In quest’articolo, spieghiamo come preparare una torta senza bilancia e senza consumare elettricità e ottenere un risultato migliore del forno da cucina. Un metodo utilizzato dalle nonne che sta ritornando di nuovo di moda e ha conquistato le case di molte casalinghe. Si tratta del forno Versilia comunemente chiamato forno sul fornello, una grossa pentola che sostituisce il forno. Usato molto nelle cucine dove il forno non è presente. È un forno portatile e si usa direttamente sulla fiamma.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Usato per tantissime ricette: dolci, pane, secondi piatti elaborati, riso, patate, eccetera. Ottimo per il ciambellone. Cuoce direttamente dalla fiamma del fornello del piano cottura.

Negli ultimi tempi c’è un ritorno all’utilizzo del forno sul fornello, per la sua semplicità e praticità.

Anche le ricette si sono adattate alla cottura del forno sul fornello, e in alcuni casi il sapore e la bontà ha superato la cottura del tradizionale forno da cucina (gas o elettrico). Tra le tante ricette, la torta alle mandorle e cioccolato cotta nel forno sul fornello è più soffice.

Ricetta e preparazione

Ed ecco come preparare una torta senza bilancia e senza consumare elettricità e ottenere un risultato migliore del forno da cucina. Per misurare gli ingredienti è sufficiente utilizzare un bicchiere di 250 ml.

Ecco gli ingredienti:

a) un vasetto di yogurt bianco;

b) due bicchieri di zucchero;

c) quattro bicchieri di farina;

d) un bicchiere e ½ di olio di semi;

e) tre uova;

f) mezzo bicchiere di cacao amaro;

g) mezzo bicchiere di farina di mandorle;

f) una bustina di lievito per dolci (pane degli angeli).

In una ciotola versare gli ingredienti. Con una frusta a mano o elettrico amalgamare tutti gli ingredienti.

Imburrare e infarinare il forno Versilia da 26 cm.

Versare il composto nel forno e coprire con il coperchio. Posizionare il forno sul fornetto piccolo e cuocere per 40/45 minuti. Per la cottura è consigliato fare la prova dello stuzzicadenti.

Fare raffreddare e cospargere di zucchero a velo. Oppure, farcire con crema a piacere.