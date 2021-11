È passato Halloween, ma non è certamente passato il tempo delle zucche.

Un ortaggio dal fantastico colore arancione, che racchiude in sé tutti i colori dell’autunno. Dolciastro e ricco di sostanze nutrienti e benefiche per il nostro organismo. Sono tanti i modi di cucinarlo, dall’antipasto fino al dolce. Si può abbinare a tanti altri alimenti, non perdendo mai il suo caratteristico sapore. Poi, con la sua buccia, si possono fare tantissime creazioni per i nostri bambini.

Ricca di acqua, di fibre e vitamine. Questa è la sintesi massima delle tante qualità della zucca. Percentuali di grasso infinitesimali, fibre e potassio in gran quantità. Vitamina di tutti i tipi, dalla A alla E. Poi, particolare da non sottovalutare, ricca di melatonina e favorisce, dunque, un buon sonno. Insomma, trovare un difetto alla zucca è piuttosto complicato.

Come preparare una succulenta torta salata che si scioglie in bocca con questo ortaggio ricco di vitamine

Abbiamo già parlato di alcune curiosità sulla zucca, infatti questo è l’ortaggio da Guinness dei Primati che si trova in Toscana. Adesso, però, andiamo a scoprire una golosa ricetta con questi ingredienti:

Per la pasta frolla

200 grammi di farina;

90 grammi di burro;

1 uovo;

sale

acqua.

Per il ripieno

500 grammi di polpa di zucca;

1 scamorza affumicata;

sale;

pepe;

olio extravergine di oliva;

parmigiano grattugiato;

salvia.

Iniziamo con la preparazione della pasta frolla. In un terrina piuttosto capiente, mettere la farina insieme all’uovo, al sale e al burro ammorbidito. Mescoliamo e aggiungiamo acqua solo se vediamo che l’impasto fa fatica ad amalgamarsi.

Quindi, nell’ultima parte, usiamo rapidamente le mani per formare una palla che dovrà essere liscia e omogenea. La rivestiamo di pellicola trasparente e la mettiamo in frigorifero a riposare.

Nel frattempo, sbucciamo con attenzione la zucca. Prepariamo il forno e portiamolo a una temperatura di 180 gradi. Tagliamo l’ortaggio a pezzotti e disponiamoli su tutta la superficie della teglia.

Inforniamo per circa mezz’ora, periodo durante il quale la zucca perderà un pochino della sua acqua, ma rimarrà comunque la corposità del suo gusto. Questo procedimento è preferibile allo sbollentarla in padella, proprio per questo motivo.

Al termine della cottura, mettiamo la zucca in una terrina e iniziamo a ridurla in poltiglia con una forchetta. In precedenza, avremo già tagliato la scamorza a dadini. Uniamola alla polpa arancione del nostro ortaggio, oltre all’olio e a qualche foglia di salvia sminuzzata. Amalgamiamo bene il tutto.

Ultimi passi

Preleviamo dal frigorifero la pasta frolla e andiamo a disporla in una teglia, lasciandola debordare. A questo punto versiamo il composto di zucca e scamorza affumicata e disponiamola lungo tutta la superficie, per poi spolverare di parmigiano.

Con la pasta rimanente, andiamo a creare delle sottili striscioline.

Ecco, dunque, come preparare una succulenta torta salata che si scioglie in bocca con questo ortaggio ricco di vitamine è pronta. Non ci resta che infornarla a 180 gradi per 30 minuti.

Servire calda per godere del privilegio di vedere la scamorza filante mentre si taglia.