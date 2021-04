La primavera è la stagione dei colori e dei fiori. Anche durante questo periodo non si rinuncia mai alla possibilità di preparare e gustare dei fantastici dolci fatti in casa.

Proprio per questo, noi della Redazione abbiamo scelto una fantastica ricetta per scoprire come preparare una squisita e fresca torta soffice al palato e colorata alla vista.

Ingredienti

Per realizzare la base:

a) 100 g di zucchero;

b) 50 ml di latte;

c) 150g di farina;

d) 2 uova;

e) 50 ml di olio di semi;

f) lievito in polvere per i dolci 10 g.

Per la crema pasticciera:

a) 400 ml di latte;

b) 100 ml di panna fresca;

c) 120 g di zucchero;

d) 30 g di farina 00;

e) 5 tuorli;

f) scorza di limone q.b.

Per la farcitura:

a) 200 g di fragole;

b) 2 kiwi;

c) 1 banana;

d) 2 mele;

e) lamponi q.b.;

f) marmellata di albicocche.

Procedimento

Per realizzare una crostata alla frutta soffice bisogna innanzitutto preparare la base.

Sbattere le uova con un pizzico di sale e lo zucchero. Aggiungere poi l’olio, il latte e la farina setacciata a poco a poco. Come ultimo ingrediente il lievito per dolci.

Mescolare insieme tutti gli ingredienti e, una volta ben amalgamati, disporre il composto in uno stampo per crostata con il fondo.

Infornare per una ventina di minuti a 180 gradi avendo cura che il forno sia già preriscaldato.

Per la crema pasticciera si dovrà, innanzitutto, far riscaldare il latte con la panna e le scorze di limone. Nell’attesa sbattere i tuorli insieme allo zucchero e aggiungere la farina.

Una volta raggiunto il bollore, estrarre le scorze di limone e inserire il composto di tuorli.

Mescolare energicamente finché non si sarà formata la crema e lasciarla riposare.

Quando la base sarà raffreddata è il momento di versare la crema.

Con l’aiuto di una spatola livellare la crema e spalmare la marmellata di albicocche. Guarnire infine con la frutta indicata per la farcitura a piacimento.

Questa torta è molto semplice e versatile: a seconda delle stagioni e del proprio gusto si può utilizzare qualsiasi altra marmellata e frutta.

Ecco come preparare una squisita e fresca torta soffice al palato e colorata alla vista.

