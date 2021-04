Reinventarsi in cucina è un trucco abbastanza semplice, l’importante è riuscire a trovare la giusta combinazione di sapori. Questo passaggio non è del tutto scontato anzi spesso ciò che ci sembra stare bene insieme alcune volte non funziona affatto. In cucina il giusto abbinamento è fondamentale per creare piatti unici e sorprendenti che riescano a far trovare tutti d’accordo.

La realizzazione di un piatto salato tanto quanto il dolce, mette a dura prova la bravura di chi si cimenta. Nel caso specifico del dolce non è mai semplice sbizzarrirsi più di tanto, questo perché si utilizza determinato quantitativo di ingredienti. Questo però non esclude che si possano creare della varianti gustose e originali per cambiare la ricetta tradizionale.

In questo articolo indicheremo come preparare una squisita cheesecake con una base diversa dal solito biscotto che renderà felici tutti.

Ingredienti della cheesecake alternativa

Per la base:

250 gr di riso soffiato;

125 gr di cioccolato fuso.

Per la farcia:

750gr di formaggio fresco spalmabile;

170gr di panna fresca per dolci (non buttare via la restante parte);

80gr di zucchero bianco;

8gr di gelatina;

un pizzico di vaniglia.

Per la copertura:

cioccolato fuso da inserire in sac a poche;

fragole tagliate q.b.;

granella di cocco q.b.

Procedimento

Uniamo il riso soffiato con il cioccolato che fonderemo in un pentolino a fiamma bassa, mescoliamo poi per bene i due ingredienti.

Disponiamo il quantitativo su uno stampo di diametro di 22cm, livelliamo bene e riponiamo in frigo, nel frattempo lavoriamo la farcia.

In una ciotola di vetro uniamo formaggio spalmabile, la panna, lo zucchero, la vaniglia e mescoliamo fino ad ottenere un composto omogeneo.

Sciogliamo la gelatina per dolci in un piatto con dell’acqua per circa dieci minuti e poi uniamola alla restante parte della panna.

Riscaldiamo in un pentolino la panna e la gelatina e quando non ci sarà più traccia della gelatina possiamo spegnere il fuoco.

Lasciamo intiepidire e versiamolo sul composto della farcia, mescoliamo ed amalgamiamo per bene.

Adesso prendiamo la nostra base dal frigo e versiamo tutto il composto della farcia e riponiamo nuovamente in frigo, lasciamo freddare per almeno 4 ore.

Trascorso questo tempo alla copertura, possiamo utilizzare del cioccolato fuso da mettere in una sac a poche per decorare come più ci piace.Aggiungiamo le fragole lavate e ben tagliate, un pizzico di granella di cocco e riponiamo nuovamente in frigo.

Lasciamo in posa per tutta la notte, la nostra cheesecake sarà pronta per il giorno dopo.

Ecco come preparare una squisita cheesecake con una base diversa dal solito biscotto che renderà felici tutti.