Con l’arrivo dell’inverno è sempre piacevole preparare per tutta la famiglia, soprattutto a cena, delle calde e fumanti zuppe o minestre. Molto piacevoli sono anche le vellutate di verdura singola, o miste, che tra l’altro, sono anche particolarmente salutari. Oggi i nostri Esperti suggeriscono come preparare una splendida vellutata di verdure detossificante e rigenerante.

Tutti gli ingredienti

Suggeriamo gli ingredienti per 5 persone:

a) 400 grammi di broccoli o broccoletti;

b) una cipolla;

c) 100 grammi di barbabietola;

d) 120 grammi di prezzemolo;

e) 350 grammi di finocchio;

f) 350 grammi di peperoni;

g) tre pomodori;

h) sale e pepe;

i) olio e acqua.

Ecco, dunque, come preparare una splendida vellutata di verdure detossificante, utilizzando sia gli alimenti freschi, che quelli congelati e più veloci. La ricetta originale prevede ovviamente l’utilizzo di verdura fresca che, se scelta, bisogna ovviamente pulire bene.

La preparazione

Nel caso in cui la decisione cada sulle verdure surgelate, basterà creare dei soffritti, con ognuna di esse, utilizzando olio, cipolla e aromi. Viceversa, se le verdure dovessero essere fresche, occorrerebbe invece cuocerle separatamente e metterle da parte. Soprattutto per i peperoni e i pomodori, i nostri Esperti consigliano la grigliatura, in modo da rendere le pietanze più aromatiche. Quando tutte le verdure saranno pronte, basterà prendere un mixer o un frullatore a immersione e frullare tutto assieme. Infine, presa una pentola capiente, inserire la vellutata e farla cuocere, avendo cura che non si attacchi al fondo e che non si creino grumi.

Consigliamo quindi di cuocere a fuoco basso, mescolando spesso col classico cucchiaio di legno. Questa vellutata ha la funzione di donare sazietà, ma anche di fornire vitamine e fibre, in grado di purificare l’organismo. Una volta servita, potrà essere accompagnata da crostini dorati o da mini-bruschette. Una bella spolverata di formaggio grattugiato completerà il piatto.

