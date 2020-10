Inutile stare a pensare alla dieta. Soprattutto nel fine settimana si sente forte il desiderio di evadere, rilassarsi e godersi i piaceri della casa e della buona cucina. Con la torta classica alle mandorle la bontà è assicurata, grazie all’impasto alto e soffice e alla semplicità degli ingredienti. Vediamo insieme l’occorrente.

Ingredienti

180 g di farina tipo 00;

120 g di zucchero;

70 g di burro;

50 g di mandorle;

3 uova;

5 cucchiai di latte,

1 bustina di lievito per dolci.

Come preparare una sofficissima torta classica alle mandorle. Preparazione

Realizzare la torta classica alle mandorle è veramente un gioco da ragazzi. Innanzitutto, bisogna sgusciare le mandorle o se le avete comprate già sgusciate, tritarle con l’aiuto di un mixer. In una ciotola bisogna lavorare gli albumi e montarli a neve. Aggiungere il burro morbido e mescolando con un cucchiaio di legno, aggiungere lo zucchero. Salare con un pizzico di sale e aggiungere ad uno ad uno i tuorli.

Con le fruste elettriche rendere l’impasto omogeneo ed infine aggiungere la farina di mandorle realizzata prima. Ultimo tocco per rendere ancora più morbido l’impasto l’aggiunta del latte. Mescolare con attenzione. Successivamente, bisogna incorporare con gli albumi, la farina ed il lievito, precedentemente setacciati. Versate il composto in una tortiera, precedentemente imburrata e fate cuocete la torta alle mandorle per circa 50 minuti alla temperatura di 180°C. Utilizzare la tecnica dello spaghetto per capire se la torta è cotta. Infilare lo spaghetto fino al cuore della creazione e toglierlo immediatamente. Se lo spaghetto è sporco di impasto allora la torta deve cuocere un altro paio di minuti.

Una volta cotta, sarà possibile servire la torta classica alle mandorle con uno strato sottile di zucchero a velo che renderà ancora più gustosa la preparazione.

Se “Come preparare una sofficissima torta classica alle mandorle” è stato utile al Lettore, è consigliato anche “Solo 7 minuti per far innamorare con il ciambellone alla panna“.