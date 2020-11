Come preparare una sfoglia salata veloce e sfiziosa con patate e stracchino

Oggi vogliamo trattare la ricetta di una sfoglia salata veloce e sfiziosa con patate e stracchino. È una preparazione molto rapida che richiede poca fatica e darà un risultato eccellente.

Non dimentichiamo che le patate sono, non solo uno degli alimenti più amati, ma apportano anche numerosi benefici alla nostra salute. Sono, infatti, naturalmente ricche di sali minerali come magnesio, sodio, ferro e potassio molto utile in caso di ipertensione.

Vediamo, quindi, quali sono gli ingredienti per preparare una sfoglia salata veloce e sfiziosa con patate e stracchino.

Gli ingredienti

Dunque, gli ingredienti sono:

un rotolo di pasta sfoglia;

a) 300 gr di patate;

b) 200 gr di stracchino;

c) olio extravergine di oliva;

d) rosmarino, salvia e timo quanto basta.

e) sale.

La preparazione

Passiamo alla preparazione. Dunque, pelare le patate e tagliarle a fettine sottili con una mandolina o con il pelapatate. Adagiarle su uno scolapasta, salarle in superfice e coprire. Lasciarle per trenta minuti. Questa operazione consente di eliminare parte dell’acqua contenuta nella patata e favorire quindi la buona riuscita del piatto.

Foderare una pirofila con della carta da forno ed appoggiarci la pasta sfoglia. Non è indispensabile preparare a mano la pasta, si può utilizzare quella pronta disponibile al supermercato.

Bucherellare, quindi, la superfice con i rebbi di una forchetta. A parte, trascorso il tempo necessario, aromatizzare le patate con le erbe aromatiche tritate e abbondante olio. Quindi, stendere con un cucchiaio lo stracchino sulla sfoglia ed adagiarci sopra uno strato di patate aromatizzate. Cuocere in forno per circa mezz’ora, i primi 15 minuti a 200 ° poi diminuire la temperatura a 180°.

Terminata la cottura la sfogliata diverrà dorata, lo stracchino filante e le patate croccanti. Consigliamo di tagliare a quadratoni e servire calda.

Un piccolo segreto

Se non si ha dimestichezza né con la mandolina né con il pelapatate, per garantire una buona cottura delle patate si potrà scottarle intere per una decina di minuti in acqua bollente. Poi scolarle e tagliarle a fettine.

Ecco svelata, dunque, la ricetta per preparare una sfoglia salata veloce e sfiziosa con patate e stracchino. Buon appetito!