Con l’arrivo dell’inverno è più che normale voler rimanere in casa in compagnia di piatti tanto gustosi quanto caldi. Eppure non è sempre possibile potersi gustare una buona zuppa calda, soprattutto quando ci si ritrova a doversi preparare un piatto veloce e freddo per il lavoro. Noi di ProieizoniDiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo venire incontro ai nostri lettori. Scopriamo allora assieme come preparare una semplice insalata invernale tanto facile da preparare quanto gustosa. Iniziamo subito.

Gli ingredienti da comprare

Ecco gli ingredienti da comprare per preparare questa buonissima insalata invernale:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

500 gr di funghi champignon;

prezzemolo a piacimento;

sale a piacimento;

pepe a piacimento;

200 gr di speck intero;

3 spicchi di aglio 3;

200 gr di robiola;

olio a piacimento;

200 gr di carote;

200 gr di pomodorini;

400 gr di farro;

400 gr di valeriana;

aceto balsamico (opzionale).

Come preparare una semplice insalata invernale tanto facile da preparare quanto gustosa

Iniziare con la preparazione degli ingredienti. Prendere lo speck, eliminarne le eventuali parti dure e ridurre in cubetti omogenei. Passare ai funghi, ripulirli dalla terra con un panno umido e tagliarli a fette sottili. Prendere ora il prezzemolo, lavarlo, asciugarlo con cura e tritarlo finemente. Dopo, passare all’aglio, eliminarne la buccia, lavarlo e asciugarlo. Prendere la valeriana, lavarla e asciugarla con cura. Sbucciare le carote, lavarle, asciugarle e tagliarle a pezzi. Lavare anche i pomodorini, asciugarli e dividerli a metà. Prendere ora una pentola, riempirla d’acqua e portare ad ebollizione. Versarvi, quindi, il farro e far cucinare. Scolare e mettere da parte.

Passare ora alla preparazione dei funghi. Dunque, prendere una pentola capiente e versarvi un cucchiaio d’olio. Mettere la padella sui fornelli e scaldare a fiamma bassa. Versare ora l’aglio e far dorare. Eliminare, così, l’aglio e versare i funghi. Lasciar cucinare a fiamma bassa fino a quando i funghi non saranno diventati morbidi. Eliminare il liquido in eccesso, spostare i funghi in un contenitore e insaporire con il prezzemolo. Dopo, prendere un contenitore capiente e versarvi il farro, i funghi e la valeriana. Aggiungere ora le carote, i pomodorini e la robiola. Aggiungere anche dell’olio extravergine, pepare e salare. A piacimento è possibile aggiungere dell’aceto balsamico oppure del succo di limone. Quindi, condire e riporre in un contenitore ermetico. L’insalata invernale è ora pronta per essere portata a lavoro. Nel caso non la si consumasse subito è possibile conservare l’insalata in frigo per un massimo di 2 giorni.

Approfondimento

Un delizioso piatto completo facile da preparare ricco di gusto grazie alla verdura di stagione e al pane sardo