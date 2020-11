Chi cucina conosce benissimo il sapore aggiunto che una buona salsa besciamella apporta ad alcuni piatti. Come si fa a pensare alle lasagne o ai cannelloni della domenica senza qualche cucchiaiata di besciamella? In effetti, al di là delle calorie che si introducono nell’organismo, ci sono alcuni piatti che non sarebbero più gli stessi, se si sforbiciasse, in qua e in là, sugli ingredienti di base. È pur vero però che bisogna anche sempre controbilanciare il tutto con un minimo di salutare regime dietetico. Ed è proprio per venire incontro a questa linea di compromesso che nasce il presente approfondimento. Vediamo quindi, più da vicino, come preparare una salsa besciamella cremosa senza un filo di burro o margarina.

Il fattore latte

La ricetta tradizionale richiede una percentuale di burro o margarina da far sciogliere e al quale aggiungere farina e latte. In questo caso invece si intende ricorrere esclusivamente alla percentuale di grasso contenuto già nel latte. Per un sapore più corposo, meglio optare per il latte intero, altrimenti anche quello parzialmente scremato può fare al caso. Per cui basterà scaldare il latte e prima che lo stesso arrivi ad ebollizione, calare nel pentolino la farina precedentemente setacciata con un setaccio a maglia fine. Questo eviterà la formazione di grumi. In questa fase si dovrà avere l’accortezza di continuare a mescolare fino a che la besciamella non comincerà ad addensarsi. Una volta che la crema salata avrà raggiunto la giusta consistenza, si potrà togliere il pentolino dal fuoco.

Condimenti finali

Quando la salsa è ancora calda, si dovrà aggiustare di condimento con un pizzico di sale e noce moscata da grattugiare. Per chi ha già provato questa besciamella in versione light, non è ravvisabile una grossa differenza di gusto, rispetto alla variante tradizionale più grassa e calorica. Per cui, sotto con la prossima teglia di cannelloni o pasta al forno. Il successo è parimenti assicurato, anche in assenza di grassi aggiuntivi. Ecco dunque come preparare una salsa besciamella cremosa senza un filo di burro o margarina.