D’inverno nelle tavole di molti italiani non può mancare un piatto caldo di polenta. Ha origini molto antiche e proviene dalla cucina popolare povera, perché si tratta semplicemente di farina di mais.

Ormai ne esistono di vari tipi e per tutti i gusti, ma quella classica è macinata a pietra e cucinata nel paiolo di rame. Un piatto davvero sorprendente perché molto economico, nutriente, riempie lo stomaco e si presta a molte ricette.

Ognuno, poi, ha il suo metodo per renderla speciale e servirla con orgoglio in tavola, l’importante è scegliere una farina di qualità. Ne esistono infatti diversi tipi, di farro, bianca, macinata più grossa o più fine, anche con l’aggiunta di altri ingredienti.

Come preparare una perfetta polenta morbida e tenera con questi semplici segreti della nonna e 2 idee per condirla

I tempi di cottura della polenta dipendono dal tipo di farina che abbiamo scelto, potrebbero cambiare anche le proporzioni tra i vari elementi. Le dosi di ogni singolo ingrediente dipendono anche da quello che vogliamo realizzare.

Solitamente, per ogni 500 gr di farina dovremo aggiungere 2 litri d’acqua, più circa 20 gr di sale. Alcuni aggiungono, al posto dell’acqua, un brodo vegetale o di carne, per dare spinta al piatto e insaporirlo.

Una volta che avremo aggiunto al liquido in ebollizione la farina, dovremo mescolare continuamente, preferibilmente con un cucchiaio di legno, mantenendo la fiamma bassa.

Le nostre nonne avevano dei trucchetti e spiegavano ai più curiosi come preparare una perfetta polenta morbida e tenera. Effettivamente, è una questione di proporzioni, perché, per le quantità sopra indicate, basterà aggiungere altri 500 ml di acqua. Solo alla fine e a fuoco spento, poi, potremo aggiungere il burro e altre spezie e formaggio.

Idee per abbinarla

È un classico abbinare la polenta a un ragù di carne, ma esistono altri modi per esaltarne il gusto. Un modo originale è condirla con le pere e il gorgonzola, questo condimento dovremo prepararlo solo qualche minuto prima e non avrà bisogno di lunghe cotture.

Basterà tagliare le pere a pezzi e metterle in padella con un filo d’acqua, latte, burro, solo alla fine aggiungiamo il gorgonzola. Non resterà che versare il sugo nella nostra polenta fumante, per un tocco in più, mettiamo le noci al posto del classico formaggio grattugiato.

Un altro modo per servire questo piatto della tradizione è con il radicchio, porro e taleggio. Facciamo saltare per pochi minuti pezzi di porro e il radicchio con il burro. Aggiungiamo una fetta di taleggio direttamente sul piatto di polenta e poi versiamo il condimento precedentemente preparato, per gustare tutto caldo e filante.

