Come preparare una pasta al pesto facile e veloce oltre che innovativa

I primi piatti sono protagonisti della cucina italiana, ogni regione ha le sue specialità. Dalle lasagne ai cannelloni passando per carbonara e amatriciana, non ci sarà che da scegliere. Anche un classico piatto di spaghetti aglio, olio e peperoncino può trasformarsi in un primo speciale ideale per un pranzo veloce. Il periodo autunnale sarà perfetto per cimentarsi nella preparazione di un primo con fiori di zucca che piacerà a tutti. Oltre a questo, poi, si potrà sperimentare la ricetta di un pesto leggermente diverso dal solito che sarà perfetto per accompagnare linguine o spaghetti. Lasciando da parte pinoli e basilico sarà, invece, necessario optare per fiori di nasturzio e pistacchi. Un pesto perfetto per la pasta ma anche da gustare sul pane come antipasto. Ecco, quindi, come preparare una pasta al pesto facile e veloce.

Ingredienti per 5 persone

400 g di linguine;

70 g di foglie di nasturzio;

40 g di fiori di nasturzio;

40 g di pistacchi;

1 spicchio di aglio;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta;

olio EVO, quanto basta.

Come preparare una pasta al pesto facile e veloce con un ingrediente inaspettato

Prima di mettere a scaldare le linguine si consiglia di concentrarsi sulla preparazione del pesto. Una ricetta semplice e veloce che ci permetterà di dare vita a un sugo ricco di gusto. Lavare velocemente foglie e fiori del nasturzio e lasciare asciugare tutto qualche minuto su carta assorbente. In seguito prendere un mixer e unire i pistacchi, l’aglio, i fiori, le foglie, il sale, il pepe e l’olio extravergine di oliva. Infine, tritare il tutto e procedere fino a quando non si sarà raggiuntala consistenza desiderata. La quantità di olio andrà ad influire sulla consistenza più o meno cremosa del pesto.

A questo punto ci si potrà occupare delle linguine che andranno messe a cuocere in acqua bollente e leggermente salata. Seguire le istruzioni sulla confezione per quanto riguarda i tempi di cottura. Ricordarsi, però, che è preferibile scolarla al dente. Da ultimo prendere il pesto e condire la pasta mescolando accuratamente prima di servirla in tavola. Si potranno anche tenere da parte alcuni fiori e foglie di nasturzio per abbellire il piatto. Servire il piatto ancora caldo. Per la conservazione si potrà optare per il frigorifero facendo attenzione a non superare il paio di giorni. Sarà, poi, sufficiente riscaldare la pasta per averla di nuovo come appena preparata.

Lettura consigliata

Non cannelloni e lasagne ma questo primo goloso e veloce da preparare per stupire anche gli ospiti più difficili