Se si vuole seguire una dieta sana ed equilibrata è molto importante evitare le abbuffate. Questo comporta mangiare poco e spesso e non arrivare mai agli orari dei pasti completamente affamati. Tuttavia, trovare una merenda leggera, gustosa e sana non è facile. Molto spesso, infatti, si tende a mangiare snack confezionati, patatine in busta, dolciumi vari che non sono proprio benefici per il nostro organismo. Oppure si finisce col mangiare un frutto che tutto è tranne che sfizioso e originale. Fortunatamente le alternative ci sono. Oggi vedremo come preparare una merenda sana e gustosa perfetta per spezzare la fame.

Stiamo parlando delle barrette ai cereali. Le troviamo solitamente confezionate, pronte all’uso, ma quelle confezionate potrebbero avere troppe calorie o troppi grassi rispetto a quello di cui abbiamo bisogno. Facendole a casa, saremo in grado di inserire, noi stessi, il giusto apporto di sostanze nutritive. Quelle di cui abbiamo bisogno a seconda della nostra dieta specifica.

Per questo la ricetta che segue può essere variabile: dipenderà dalle nostre esigenze. Se abbiamo bisogno di mangiare una certa quantità di grassi aggiungeremo più o meno frutta secca. Se, invece, abbiamo bisogno di più energia aumenteremo la dose di cereali. In questo modo, personalizzeremo la nostra barretta a seconda delle nostre esigenze specifiche.

Come preparare una merenda sana e gustosa perfetta per spezzare la fame

Ingredienti (per circa 15 barrette)

120 gr di fiocchi d’avena (o dei fiocchi di cereali che più ci piacciono);

60 gr di farina integrale;

40 gr di arachidi;

40 gr di mandorle;

30 gr di semi di zucca;

40 gr di semi di sesamo (o semi di girasole, quello che preferiamo);

50 gr di frutta secca (mirtilli, zenzero, fragole, uvetta);

120 gr di miele;

un pizzico di sale.

Procedimento

Prima di tutto, dobbiamo tostare i semi con le mandorle per qualche minuto in padella. Se vogliamo possiamo tritare leggermente le mandorle. Poi, uniamo i semi e le mandorle alle arachidi in una ciotola, aggiungiamo piano piano tutti gli ingredienti solidi e una volta ottenuto un composto omogeneo aggiungiamo il miele appena scaldato. Mescoliamo bene il tutto con energia fino ad ottenere un composto appiccicoso e omogeneo. Stendiamo il composto in una teglia con della carta da forno sopra e lo copriamo con dell’altra carta da forno.

A questo punto, dobbiamo lavorarlo con il mattarello fino ad ottenere una stesura omogenea e dello stesso spessore. Cuociamo in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti, quando il composto sarà dorato e caramellato al punto giusto sarà pronto. Lasciamo raffreddare il composto prima di tagliarlo in rettangoli e dargli la forma delle classiche barrette. Possiamo conservare le barrette per circa 10 giorni in un contenitore ermetico.

