Cambio di stagione e capelli sfibrati e secchi. Il problema ha due fattori scatenanti. Il primo deriva dal cambiamento climatico, dall’alternanza di giorni di caldo e vento con giornate fredde. Il secondo è generato da stress, abbassamento delle difese immunitarie e conseguente carenza di vitamine e minerali.

Capelli spenti e pieni di doppie punte non sono proprio il massimo da vedere. Spesso danno a noi e a chi ci guarda un senso di trascuratezza. Ma la cura esiste ed è anche veramente economica. La Redazione di ProiezionidiBorsa spiega come preparare una maschera rimpolpante casalinga per capelli bruciati e secchi con ingredienti naturali e risparmiando sul parrucchiere.

Perché i capelli sono stressati

Spesso i capelli soggetti a trattamenti continui sono i più danneggiati. Piastra, spazzola, pettine, phon sono alleati della bellezza ma nemici del benessere dei capelli. Quando se ne abusa, i capelli si spezzano e diventano secchi e opachi.

Per non parlare dello stress che subiscono nel passaggio tra le stagioni. Le carenze alimentari sono un altro fattore importante. Per esempio, quando manca la vitamina B i follicoli perdono forza. La vitamina A, invece, è fondamentale per proteggere il capello e favorire la produzione di cheratina. O ancora, le vitamina E e C si comportano come antiossidanti e proteggono dai radicali liberi. Se anche solo una di queste viene a mancare all’organismo, i capelli ne risentiranno. A volte sembra che l’unica soluzione possibile sia un taglio netto dal parrucchiere. Fortunatamente non è sempre così.

Come preparare una maschera rimpolpante casalinga per capelli bruciati e secchi con ingredienti naturali e risparmiando sul parrucchiere

Per la nostra maschera per capelli abbiamo bisogno di ingredienti facili da trovare. Si compone, infatti, di un mix di olii vegetali e un ingrediente speciale. Stiamo parlando della maionese, proprio quella che si usa in tavola come salsa di accompagnamento. Essendo fatta con le uova, garantisce ai capelli morbidezza, volume e lucentezza, nutrendo i bulbi piliferi.

Gli ingredienti sono:

un cucchiaio di maionese;

un cucchiaio di olio di cocco o di argan;

un cucchiaio di olio d’oliva;

un cucchiaio di bicarbonato di sodio;

un cucchiaio di glicerina o collagene in gocce.

Bagniamo i capelli e pettiniamoli. Applichiamo qualche goccia di glicerina sulle punte. Procediamo mescolando tutti gli ingredienti a creare un composto liscio. Dividiamo i capelli in tre ciocche e distribuiamo la maschera sulle lunghezze e sulle punte. Finita questa operazione, dovremo attendere almeno un’ora coprendo la testa con una cuffia o della pellicola.

Trascorsa l’ora di attesa, risciacquare i capelli con acqua tiepida o fredda. Procedere con uno shampoo. Per una soluzione anti-crespo, provare questa ricetta che cura i capelli sfibrati.