All’aprirsi della bella stagione è inevitabile preoccuparsi della propria forma fisica. Spesso per recuperare la linea ci si pone dei traguardi troppo difficili da raggiungere e quindi si è destinati al fallimento. Il trucco per non deludere sé stessi è porsi degli obiettivi semplici e non intraprendere un percorso fatto esclusivamente di rinunce e sacrifici. Soprattutto a tavola. Ecco quindi come preparare una gustosissima torta alla panna e non preoccuparsi della prova costume.

Si può mangiare dolci senza preoccuparsi della linea?

Sì, con qualche piccola accortezza. Ecco una ricetta facile e gustosa per preparare una torta con la panna montata da gustare anche tutti i giorni senza sensi di colpa.

Ingredienti:

3 uova;

160 gr di zucchero;

200 ml di panna vegetale;

100 ml di olio di semi di girasole;

230 gr di farina tipo 00;

8 gr di lievito per dolci.

In questo caso la panna da utilizzare è vegetale, a base di soia. Il suggerimento è quello di tenerne una scorta nel nostro frigorifero. Quindi montarla e riporla nuovamente al fresco. In una bacinella sbattere uova e zucchero a lungo, fino a che il composto non diventi spumoso e chiaro. Poi versare a filo l’olio e unire la panna montata mescolando dal basso verso l’alto. Infine aggiungere lievito e farina ben setacciati. Preparare uno stampo per torte del diametro di 24 cm e foderarlo con carta forno bagnata e ben strizzata. A questo punto versare il composto e cuocere in forno statico a 170° per 35/40 minuti.

Perché questo dolce risulta più leggero?

Senza dubbio l’utilizzo della panna vegetale al posto della panna vaccina, lo alleggerisce, rendendolo perfetto per gli intolleranti al lattosio. Non vi è nemmeno il burro poiché al suo posto si usa una piccola quantità di olio di semi di girasole, perfetto sostituto di questo ingrediente. La torta risulterà soffice e gustosa, ideale per la colazione o la merenda. E per portarlo in ufficio? Si può foderare, sempre con carta forno bagnata e strizzata, una teglia per muffin, con diametro da 7 cm, il composto va cotto alla stessa temperatura per 20/25 minuti. Si sforneranno dei buonissimi muffin da gustare fuori casa.

E per renderla più golosa?

Prima di infornare, decorare il dolce con granella di zucchero. Oppure tagliare a pezzetti delle fragole, zuccherarle e mischiarle al composto. Avrà così una marcia in più che lascerà anche i palati più esigenti senza parole.

