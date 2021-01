Ormai la grande cucina è a portata di tutti. I grandi chef sono diventati star, le loro tecniche passano in televisione. Così, sempre più italiani si dilettano ai fornelli con intenti pretenziosi. Ma le nostre cucine non sono certo attrezzate come quelle dei ristoranti stellati. Spesso il frigorifero piange.

Allora, cosa fare? Recuperare. Recuperare significa salvare il salvabile. Significa non scartare ciò che un tempo si sarebbe buttato, perché può ancora regalarci un piatto sfizioso.

Così facendo, non solo sfruttiamo tutto ciò che rimane in fondo al frigo, ma combattiamo anche lo spreco alimentare (ogni spreco andrebbe evitato).

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Da questo proposito nasce “Tempi di Recupero” (edito da “Quinto Quarto”). Si tratta di un ricettario, curato da Carlo Catani, che raccoglie ricette votate al riuso, proposte da grandi chef della cucina italiana.

Ci sono tantissime idee low-budget, il cui ingrediente principale è la creatività. Partiamo, per esempio, da come preparare una gustosa torta di pane raffermo.

Come preparare una gustosa torta di pane raffermo: il dessert facile e conveniente

La torta di pane raffermo è una creazione di Roberto Zondini, chef del ristorante “Petito” di Forlì.

Prima di tutto, gli ingredienti. Servono:

a) 250 grammi di pane raffermo;

b) 130 grammi di zucchero semolato;

c) due uova;

d) 60 grammi di uvetta sultanina;

e) 30 grammi di nocciole;

f) 15 grammi di cacao amaro in polvere;

g) 50 cl di latte;

h) 50 cl di Marsala secco.

Procedimento

Prendiamo due ciotole: in una mettiamo il pane imbevuto nel latte, nell’altra l’uvetta imbevuta nel marsala. Lasciamo riposare i due composti in frigo per la notte, coperte con la pellicola.

Il giorno seguente, frulliamo il pane insieme allo zucchero, le uova (intere), il cacao e il mix di uvetta e marsala. Le nocciole possiamo aggiungerle intere o già tritate, a piacimento.

Versiamo l’impasto in una tortiera di media grandezza e cuociamo in forno a 180°.

Dopo 45 minuti, la torta di pane raffermo è pronta. Attendiamo s’intiepidisca e serviamo (volendo, con una spolverata di zucchero a velo). Un dessert facile e conveniente, che abbatte gli sprechi in credenza.