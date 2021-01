La frittata è un piatto a base di uova che, generalmente si realizza fritta in padella insieme ad altri ingredienti. È possibile preparala però in diversi modi, dai più golosi ai più salutari. La particolarità della pietanza che andremo a preparare è che è una via di mezzo tra una frittata e un muffin, cioè la soffice tortina monoporzione che tutti conosciamo. Quello che vogliamo fare oggi è mostrare come preparare una golosa frittata al forno in formato muffin. Nello specifico, utilizzeremo due ingredienti che insieme si sposano benissimo, ovvero le zucchine e lo speck. La prepariamo al forno per renderla più leggerla, ma assicuriamo che risulterà altrettanto sfiziosa.

Ingredienti

250 gr. di zucchine;

4 uova;

150 gr. di speck;

3 pomodori pachino;

40 gr. di pangrattato;

70 gr. di parmigiano grattugiato;

20 gr. di burro;

una manciata di farina 00;

erba cipollina q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparazione

Accendere il forno a 200 gradi ventilato. Tagliare le due estremità delle zucchine, lavare e grattugiare con l’aiuto di una grattugia, possibilmente a fori larghi e mettere da parte. In una ciotola, sbattere le uova ed unire il pangrattato, il parmigiano reggiano e le zucchine grattugiate. Tagliare lo speck a dadini ed incorporarlo agli altri ingredienti. Aggiungere il sale e il pepe a piacere ed amalgamare bene. Quando il composto risulterà omogeneo, imburrare i pirottini ed infarinarli. Riempire i pirottini lasciando due centimetri dal bordo. Nel frattempo, tagliare a cubetti i pomodorini e l’erba cipollina, mescolarli insieme ed aggiungerli sopra al composto. Infornare i pirottini, farli cuocere per circa 20 minuti e sfornarli controllando sempre l’andamento della cottura. Ed ecco come preparare una golosa frittata al forno in formato muffin: questo piatto può essere consumato sia come antipasto, sia come accompagnamento delizioso di un secondo piatto.

