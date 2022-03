Una bella ciotola d’insalata resta il contorno più semplice da preparare, ma non dobbiamo commettere l’errore di declassarla a piatto di scorta. Se non ci accontentiamo della solita lattuga imbustata, possiamo rendere l’insalata un piatto interessante e ricco, senza per questo complicarci la vita.

Oggi vediamo una ricetta presa in prestito dagli esperti della Fondazione Veronesi, per preparare un’insalata gustosa oltre che piena di sali minerali e vitamine. Parliamo dell’insalata di rucola e soncino, con condimento di semi di zucca. Questo contorno così semplice è anche un vero e proprio integratore naturale, la ciliegina sulla torta dei nostri freschi pasti di primavera. Vediamo quali ingredienti servono e come prepararla, prima di elencarne i benefici.

Come preparare una fresca insalata primaverile in 5 minuti per fare il pieno di ferro, calcio e vitamina C

Per preparare 4 porzioni di insalata di rucola, soncino e semi di zucca abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

300 g di soncino;

100 g di rucola;

2 cucchiai di semi di zucca tostati;

6 fili di erba cipollina fresca;

1 sedano;

2 cucchiai di aceto bianco o di mele;

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva;

1 goccio di salsa di soia.

Possiamo poi condirla con una salsa yogurt, da preparare con i seguenti ingredienti:

170 ml di yogurt greco magro (corrispondenti a un vasetto standard);

1 cetriolo;

1 spicchio di aglio;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

qualche foglia di menta;

sale e pepe a piacimento.

Preparazione e proprietà

Ora vediamo come preparare una fresca insalata primaverile che, oltre a essere molto sfiziosa, è anche un toccasana per l’organismo. Cominciamo tostando i semi di zucca e tagliando a rotelline il gambo del sedano. Nel mentre, uniamo in una ciotola: olio d’oliva, salsa di soia (1 cucchiaino), aceto ed erba cipollina sminuzzata.

Ora prendiamo un’insalatiera e poniamo al suo interno, nell’ordine: soncino, rucola, semi di zucca e sedano. Infine condiamo con la soluzione di olio, soia, aceto ed erba cipollina.

Per preparare la salsa yogurt, invece, sbucciamo, grattugiamo e coliamo in un recipiente (con l’aiuto di un apposito colino) il cetriolo. Dopodiché, aggiungiamo il resto degli ingredienti sopraelencati e montiamo a mano il composto. Saliamo e pepiamo, poi riponiamo in frigo la salsa per mezz’ora, così da renderla più densa.

Questo contorno ha varie proprietà. L’erba cipollina garantisce un grande apporto di ferro, calcio e magnesio. In più, assieme alla rucola, è ricchissima di vitamina C. Entrambe le erbe hanno anche effetti depurativi e digestivi.

