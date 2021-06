Se un tempo i dolci erano una leccornia da gustare in tavola solo durante le feste, la domenica o le ricorrenze speciali oggi questo è cambiato: infatti, grazie ad un forno e a pochi semplici ingredienti è ormai possibile preparare a casa dolci ricchi e genuini proprio come nelle migliori pasticcerie. Vediamo allora come preparare una fantastica torta alle ciliegie gustosa e veloce in pochi semplici passi.

Tutto il necessario per la preparazione

L’occorrente per 1 torta da 8 porzioni:

a) 150 gr di farina

b) 50 gr di amido di mais;

c) 125 gr di burro;

d) 600 gr di ciliegie;

e) 180 gr di cioccolato fondente;

f) 40 gr di cacao in polvere;

g) 3 uova;

h) 250 gr di zucchero;

i) 30 gr di zucchero di canna;

l)1 limone;

m) 100 ml di panna;

n) maraschino;

o) lievito per dolci;

p) sale.

Come preparare una fantastica torta alle ciliegie gustosa e veloce e in pochi semplici passi: la preparazione

Per prima cosa laviamo e snoccioliamo le ciliegie per bene. Mettiamole poi a cuocere in una casseruola assieme allo zucchero di canna e al maraschino; uniamo il succo di limone e mescoliamo il tutto a fuoco dolce per circa 10-15 minuti. Una volta che le ciliegie saranno diventate morbide e avranno rilasciato il loro succhi mettiamole da parte e conserviamole al fresco.

A questo punto sciogliamo il cioccolato e il burro utilizzando la tecnica della cottura a bagnomaria. Frulliamo poi le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto omogeneo e uniamo tutto al cioccolato freddo. Aggiungiamo poi anche un po’ di scorza di limone grattugiata e mescoliamo per bene.

Setacciamo ora la farina, metà di amido, il cacao, il lievito e aggiungiamo un pizzico di sale. Questi andranno poi uniti al composto poco alla volta mescolando continuamente e alternandoli alla panna.

Versiamo a questo punto l’amido avanzato nel succo delle ciliegie e mescoliamo per bene. Una volta fatto questo versiamo il tutto sulle ciliegie, tenendone alcune da parte per utilizzarle come decorazione.

Non ci resta che versare metà del composto al cioccolato in una tortiera, precedentemente imburrata e infarinata. Una volta fatto questo distribuiamoci sopra le ciliegie cotte assieme alla loro salsa e completiamo il tutto versando la metà restante del composto al cioccolato.

Inforniamo poi per circa 30 minuti a 180 gradi. Lasciamo raffreddare e, una volta completata la cottura, decoriamo con lo zucchero a velo e quelle ciliegie precedentemente tenute da parte: il risultato sarà strabiliante.

Approfondimento

