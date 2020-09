In questa mini guida, vi mostriamo come preparare una crema di caffè calda in poche mosse

La rubrica di cucina firmata ProiezionidiBorsa si arricchisce di nuovi sapori. Con l’arrivo delle temperature più miti, ammettiamolo cresce anche la voglia di qualcosa di buono. Avete mai pensato di trasformare un tipo dessert estivo in un gustoso dolce invernale? Beh, quest’oggi modificheremo la classica crema di caffè, amata e richiestissima nelle calde giornate d’estate. Tra le tante versioni che impazzano sul web, abbiamo deciso di mostrarvi una ricetta semplice, veloce ma allo stesso tempo golosa: la crema di caffè calda.

Questo dessert rappresenta un giusto compromesso per tutti coloro che amano il caffè ma che non vogliono rinunciare alla consistenza della crema gelato. Con pochi ingredienti ed una manciata di minuti, preparerete una prelibatezza che può essere servita dopo una cena oppure come merenda magari accompagnata da qualche biscotto. Di seguito, ecco gli ingredienti ed il procedimento della ricetta di oggi per preparare tre monoporzioni di crema di caffè calda.

Come preparare una crema di caffè calda. Ingredienti per tre tazzine

100 ml di latte caldo;

2 tazzine di caffè ristretto;

2 cucchiai di panna montata;

zucchero q.b.

Procedimento

Per preparare una crema di caffè calda, versate il latte in un pentolino e fatelo scaldare a fiamma moderata. Una volta che il latte sarà ben caldo montatelo in modo tale che faccia la schiuma. In questo passaggio aiutatevi con un frullatore e quando il latte diventerà spumoso, versate il caffè ristretto. Subito dopo unite al composto anche la panna e mescolate bene. Infine, zuccherate a piacere e versate la vostra crema in tre tazzine. In un batter d’occhio il vostro dolce sarà pronto. Per decorare la vostra crema di caffè calda potete spolverizzare con del cacao, oppure potete anche guarnire la crema con dei ciuffetti di panna montata ed il gioco è fatto.

