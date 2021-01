Terminati questi giorni di festa c’è il desiderio di riprendere una routine e tornare in forma il prima possibile.

Spesso dopo aver trascorso giorni e giorni ad assimilare più calorie rispetto a come siamo abituati, il nostro organismo ci richiede qualcosa in più.

Il nostro corpo non accetterà in modo semplice di tornare a mangiare pollo e insalata dopo aver mangiato pandori e panettoni.

I primi giorni sarà infatti più difficile tornare in riga e i momenti di cedimento saranno tanti.

C’è un modo però per risolvere questo problema. Provare a ideare qualche ricetta che se pur sana riesca a soddisfare il nostro palato. In questo modo rimettersi in riga non sarà più una punizione.

Vediamo perciò insieme come preparare una cena dietetica ma gustosa dopo le feste con i burger di zucca.

Gli ingredienti

300 grammi di zucca circa

Pane raffermo

Latte parzialmente scremato

2 uova o 100 ml di solo albume

Sale

Olio d’oliva

Pangrattato

Il procedimento

Il primo passo è quello di lavorare la zucca.

Dopo averla lavata attentamente, averle levato la buccia e i semi possiamo ora tagliarla in piccoli dadini.

I dadini di zucca ottenuti andranno ora cucinati per farli ammorbidire. Possiamo decidere di bollirli o cuocerli al forno insieme ad un po’ d’olio d’oliva.

Andiamo ora a bagnare il pane raffermo all’interno di una ciotola contenente latte parzialmente scremato.

È possibile ora strizzarlo e sbriciolarlo all’interno di un piatto.

Aggiungiamo ora le 2 uova e mescoliamole energicamente insieme al pane sbriciolato.

Quando la zuppa si sarà ammorbidita possiamo ora cominciare a schiacciarla fino ad ottenere un composto omogeneo.

La purea può ora essere aggiunta al pane e le uova precedentemente mescolate.

Mescolando nuovamente i tre ingredienti e aggiungendo un po’ di sale, andiamo ora a creare la forma che più preferiamo per i nostri burger.

Una volta creati dovremo passarli da una parte e dall’altra all’interno del pangrattato. Poi li metteremo a cuocere in forno a 180 gradi per circa 15 minuti.

Ecco perciò come preparare una cena dietetica ma gustosa dopo le feste con i burger di zucca.