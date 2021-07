Con il caldo bisogna bere molto e preparare in casa un delizioso tè freddo è l’ideale. Da considerare che questa bevanda fredda fatta in casa non contiene molto zucchero e conservanti. Inoltre, è senza additivi artificiali e il suo gusto è naturale. Ed ecco come preparare un tè freddo con 5 ingredienti che dissetano e rinfrescano. Un tè con tante proprietà: frullato, ghiacciato, dissetante e meravigliosamente rinfrescante.

Come preparare un tè freddo con 5 ingredienti che dissetano e rinfrescano

Preparare un tè in casa è la scelta giusta per dissetarsi, perché il tè freddo che vendono in commercio di solito contiene molto zucchero, coloranti e conservanti. Inoltre, la ricetta che oggi proponiamo è adatta a tutta la famiglia, come quella del gustosissimo gelato preparato in casa senza gelatiera.

Per circa un litro di tè freddo occorrono i seguenti ingredienti:

a) due bustine di tè (a piacere, te nero, tè verde o qualsiasi altro tipo);

b) 20 cubetti di ghiaccio;

c) 200 millilitri di succo di frutta (arancia, succo di mela, lampone, lime o ribes);

d) un limone;

e) due cucchiai di zucchero o altro tipo di dolcificante;

f) foglie di menta;

g) una caraffa da 1,5 litri.

È possibile combinare vari tipi di tè e succhi, non ci sono limiti. Si possono utilizzare anche tisane a base di lampone, tè alla pesca o succo di lime.

Preparazione

La prima cosa da fare per preparare un ottimo tè freddo, e mettere le bustine di tè in una tazza di acqua bollente. Poi, aggiungere lo zucchero e lasciare in infusione per circa cinque minuti.

Nel frattempo, mettere i cubetti di ghiaccio nella caraffa. Trascorso i 5 minuti di macerazione, aggiungere il tè sui cubetti di ghiaccio e mescolare. Poi, aggiungere il succo di frutta e mezzo litro di acqua. Infine, aggiungere qualche fetta di limone e le foglie di menta. Il tè freddo dissetante è pronto.

Consigliamo di servirlo con mezza fetta di limone sul bordo del bicchiere e aggiungere ad ogni bicchiere dei cubetti di ghiaccio fresco.