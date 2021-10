A chi non è capitato di preparare un bel sugo di pomodoro fresco? Sicuramente, fa parte di quei condimenti gettonatissimi, veloci ed estremamente facili che si propongono e ripropongono anche più volte durante la settimana.

Impossibile non amare questo simbolo italiano della bontà tricolore. Infatti, basta prendere un pomodoro di qualità, un pugno di pasta e una foglia di basilico, per soddisfare subito il palato con semplicità.

Piccoli stratagemmi di cucina

La verità è che tutti ci adoperiamo in cucina per preparare un buon sugo di pomodoro e tutti, almeno una volta, hanno avuto qualche dubbio sulla sua preparazione, seppur notoriamente semplicissima.

Uno dei più classici grattacapi sul sugo, ad esempio, è quello di capire come eliminare l’acidità del pomodoro.

Diversi sono i trucchetti che si utilizzano per risolvere il problema. Un buon metodo per eliminare l’acidità del pomodoro è quello di aggiungere in padella anche mezzo cucchiaino di zucchero. Questo ingrediente rende subito più dolce il condimento e riduce quel senso acido che produce naturalmente il pomodoro. Aggiungere una noce di burro al sugo, sembra addolcirlo alla perfezione.

Per un sugo eccezionale e senza acidità, consigliamo anche questi segreti degli chef, da copiare assolutamente.

Ma non è finita qua! Ecco, infatti, altre 2 tecniche furbe e meno conosciute per dire finalmente addio all’acidità del pomodoro.

Dunque, una volta risolto questo amletico dubbio, ecco come preparare un sugo gustoso, senza acidità e anche cremosissimo copiando semplicemente questi trucchetti della mamma.

Oltre a scegliere prodotti di qualità ( i pomodori innanzitutto, ma anche l’olio, l’aglio o la cipolla e il basilico se sono di buona qualità fanno sempre la differenza). Una volta recuperati gli ingredienti possiamo procedere con la ricetta.

Per un risultato perfetto, si consiglia di lavare e pulire bene i pomodori. Poi, di tagliarli a metà e di spremerli leggermente in una ciotola, al fine di eliminare i semi.

Per la cottura, la mamma consiglia prima di far cuocere i pomodori, con un filo d’olio, in una pentola d’acciaio chiusa dal coperchio, in modo da farli appassire leggermente. Poi, dividere bucce e sugo tramite un passaverdure. A questo punto, continuare con la cottura in padella, facendo rosolare uno spicchio d’aglio in un po’ d’olio. Eliminare il germoglio dell’aglio per avere un sugo più digeribile. Aggiungere il sale, il basilico spezzettato e far cuocere a fiamma moderata.

Altra raccomandazione: anche in questa fase la padella deve essere chiusa dal suo coperchio. Un modo furbo per evitare che il sugo si secchi troppo presto. In questo modo anche gli aromi agiranno meglio.

Infine, per rendere più cremoso il sugo, ecco un trucchetto delizioso da provare assolutamente. Una volta cotto il pomodoro e buttata la pasta, prima di scolarla, inserire in una ciotola una mezza ricottina e due mestoli di sugo. Mescolare e aggiungere anche pepe e parmigiano grattugiato. In questo modo si creerà una cremina deliziosa, da unire con il resto del condimento. Il risultato sarà davvero sorprendente!

