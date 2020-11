I funghi sono sicuramente tra i prodotti più deliziosi che ci regala la stagione autunnale. Dai porcini, ai tartufi, ai chiodini, non c’è varietà di fungo che non può essere trasformato in una pietanza deliziosa per gustarci i sapori dell’autunno (se ci piace raccogliere i funghi di persona, attenzione a questa specie, velenosissima e mortale).

Oggi presentiamo una ricetta semplicissima e molto versatile. Si tratta del sugo di funghi. Può essere usato come condimento per la pasta, per la polenta, o anche come un profumatissimo contorno.

Vediamo quindi come preparare un sugo di funghi semplicissimo da leccarsi i baffi.

Prepariamo i funghi

Per preparare questa ricetta, va bene qualsiasi specie di funghi commestibili, anche quelli comprati al supermercato. Per prima cosa dobbiamo pulire i funghi e assicurarci che non abbiano parassiti. Ci vuole un po’ di pazienza, ma è importante fare questa operazione in maniera accurata. Eliminiamo tutte le parti secche, ammuffite, o danneggiate dei funghi. Tagliamoli in pezzi non troppo piccoli e laviamoli accuratamente facendo diversi passaggi. In questo modo saremo sicuri di eliminare tutti i residui di terriccio.

Poi mettiamo i funghi in padella antiaderente con poca acqua e lasciamoli ‘spurgare’ a fuoco lento fino a quando non si saranno asciugati.

Ingredienti

a) 200 gr di funghi

b) 700 ml di salsa di pomodoro

c) olio di oliva q.b.

d) una manciata di foglie di basilico

e) sale q.b.

f) peperoncino (facoltativo)

Preparazione

Una volta lavati e spurgati i nostri funghi, non ci rimane che preparare il sugo. Scegliamo una pentola dal fondo spesso mettiamoci dentro della salsa di pomodoro. Aggiungiamo abbondante olio di oliva, sale, una manciata di basilico, e se lo gradiamo un po’ di peperoncino. Quando il sugo comincerà a sobbollire, aggiungiamo i nostri funghi. Lasciamo bollire a fuoco lento per una decina di minuti.

Ecco come preparare un sugo di funghi semplicissimo da leccarsi i baffi. Buon appetito!