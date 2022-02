Il plumcake è un dolce semplice. Morbido e umido, è perfetto a colazione insieme al caffelatte. Ma lo si gradisce molto anche a merenda, magari insieme ad una tazza di tè. L’impasto del plumcake è molto basilare. Questo ci permette di poterlo aromatizzare in tanti modi diversi, in base ai gusti e ai prodotti di stagione.

In questo articolo ne proporremo una versione al limone. Inoltre, si tratta di una ricetta molto leggera perché non utilizzeremo il burro. È quindi un dolce adatto a tutti, anche a chi vuole stare attento alla linea. Tra l’altro, tra gli ingredienti è previsto anche dello yogurt, un alimento sano e ricco di benefiche proprietà. Insomma, un dolce da mangiare proprio senza alcun senso di colpa!

Come preparare un sofficissimo plumcake al limone con yogurt e senza burro con la ricetta della nonna

Ecco qui la ricetta spiegata passo per passo.

Ingredienti

170 g di farina 00;

30 g di fecola;

150 g di zucchero;

2 uova;

125 g di yogurt bianco a temperatura ambiente;

1 limone (succo e scorza grattugiata);

50 ml di olio di semi;

1 bustina di lievito per dolci;

1 pizzico di sale.

Procedimento

Come prima cosa, accendere il forno in modalità statica a 200°C;

una volta fatto ciò, dedichiamoci alla preparazione del composto: iniziamo col montare le uova con una frusta elettrica;

unirvi poi anche lo zucchero, la buccia grattugiata di limone e il pizzico di sale;

mescolare bene fino a ottenere un composto spumoso;

a questo punto, aggiungere l’olio a filo, sempre continuando a mescolare;

unire quindi anche il succo di limone;

setacciare ora la farina, la fecola e il lievito e unirli al composto poco per volta, sempre mescolando, questa volta con una spatola;

in ultimo, aggiungere anche lo yogurt a cucchiaiate, sempre mescolando e senza mai fermarsi. L’impasto finale dovrà essere morbido, cremoso e vellutato;

versare infine l’impasto in uno stampo da plumcake precedentemente unto e infarinato;

infornare il dolce e abbassare la temperatura a 190°C;

far cuocere per 35/40 minuti circa. Prima di sfornare, fare sempre la prova dello stecchino. Se esce umido, proseguire la cottura ancora per altri 10 minuti;

far raffreddare il plumcake yogurt e limone nello stampo e poi servire. A piacere, spolverizzare con dello zucchero a velo.

Tutto qui. Abbiamo così visto come preparare un sofficissimo plumcake al limone. Attenzione però: per questa preparazione, lo yogurt, come già specificato nella lista degli ingredienti, deve essere a temperatura ambiente. Assolutamente non freddo da frigorifero. Il segreto per avere un dolce soffice sta proprio in questo.

Gli amanti dei dolci profumati e dei sapori freschi e agrumati, apprezzeranno di sicuro anche questa morbidissima torta al limone e ricotta molto leggera.

