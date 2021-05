Per rendere la tavola allegra con il sapore del mare è doveroso iniziare dagli antipasti. Oggi consigliamo come preparare un simpatico antipasto o secondo con alici e pangrattato senza frittura, gustoso e saporito che accontenta grandi e piccini. Una ricetta semplice ma che regala un tocco di originalità e sapore.

Alici con pangrattato un piatto squisito e semplice

Ed ecco come preparare un simpatico antipasto o secondo con alici e pangrattato senza frittura, gustoso e saporito che accontenta grandi e piccini. Partiamo dagli ingredienti genuini:

a) 25 alici fresche;

b) 2 cucchiai di pangrattato;

c) un cucchiaio di capperi;

d) 80 grammi di formaggio grattugiato (Parmigiano Reggiano o Grana Padano);

e) 2 spicchi di aglio;

f) un ciuffetto di prezzemolo;

g) sale e pepe a piacere.

Preparazione

Il processo più importante è la pulizia delle alici. La prima cosa da fare è privarle della testa. Poi, aprirle a metà eliminando le interiora e asportare la lisca centrale. Il grosso è fatto, adesso sciacquarle bene sotto l’acqua e asciugarle tamponandole con una carta da cucina assorbente.

Poi, lavare i capperi e asciugarli, tritarli insieme all’aglio e al prezzemolo. Versare in una ciotola il trito e unire l’olio, il formaggio grattugiato e il pangrattato.

Aggiungere sale e pepe a piacere e mescolare il tutto. Stendere le alici su un tagliere e sulla superficie interna distribuire il composto di pangrattato.

Per pulire il tagliere, poi, ricordiamo che basta un semplice ingrediente per eliminare la puzza rendendolo impermeabile e pronto per ogni alimento dal pesce alla carne.

Poi, arrotolare le alici su sé stesse iniziando dalla testa in modo da lasciare le code in alto. Ungere con olio una pirofila e deporre le alici facendo attenzione a non farle aprire.

Porre la pirofila in forno a 180 gradi e far cuocere per circa 15 minuti. Servire le alici calde.

Un’altra ricetta che consigliamo di provare è un saporitissimo sugo a base di peperoni per condire degli spaghetti talmente gustosi che non mancherà la famosa scarpetta con il pane.