Quante volte ci si riesce a liberare dagli impegni quando l’ora più giusta per preparare il pranzo e la cena è già giunta da un pezzo. Se non abbiamo avuto il tempo neanche di passare al supermercato per fare scorta di cibo ecco la soluzione giusta per risolvere il problema.

Vediamo dunque come preparare un secondo piatto sano in un baleno e che farà leccare i baffi a tutti.

Con questa preparazione non si sacrificherà il gusto finale ma si risparmieranno dei minuti preziosi.

Siamo certi che tutti avranno in casa gli ingredienti necessari, vediamo dunque quali sono:

170 gr di tonno all’olio di oliva;

50 gr di parmigiano;

1 uovo;

140g formaggio spalmabile;

Basilico, pepe e pangrattato quanto basta.

Così come le materie prime necessarie, anche la preparazione è molto semplice.

La prima cosa da fare è sgocciolare il tonno. Quindi versarlo in una ciotola capiente. Aggiungere il parmigiano, il pepe, l’uovo precedentemente sbattuto ed il basilico.

Quest’ultimo può venire sostituito da un ciuffo di prezzemolo nel caso se ne preferisca il gusto, o se non si disponga del basilico.

Dunque lavorare bene gli ingredienti con l’aiuto di una forchetta. Successivamente aggiungere il formaggio spalmabile e del pangrattato fino ad ottenere una consistenza morbida ma uniforme. Quindi, con le mani, formare delle polpette circolari e poi appiattirle leggermente, per dargli una forma schiacciata che facilita la cottura veloce. Passare poi ogni polpetta in un fondo di pangrattato in modo da ricoprire bene ogni lato. Per la cottura le alternative sono due.

La cottura

La prima, più veloce e sfiziosa, suggerisce di friggere le polpette in abbondante olio di arachidi o di oliva ben caldo. Scolarle quindi su della carta assorbente e servire subito. Se si desidera un’opzione più salutare si opterà invece per una cottura in forno. Quindi foderare una teglia con della carta da forno leggermente oliata. Adagiarvi le polpette ottenute. A piacere si potrà eventualmente spennellare la superficie con dell’olio. Dunque cuocere in forno a 180 gradi per 15-20 minuti, finché non appariranno ben dorate. Anche in questo caso suggeriamo di servirle ben calde. Una semplice insalata di accompagnamento regalerà un pasto completo, ben bilanciato e nutriente.

Abbiamo dunque visto come preparare un secondo piatto sano in un baleno e che farà leccare i baffi a tutti.