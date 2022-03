Il risotto allo zafferano è il risotto per eccellenza, nonché un grande classico della tradizione culinaria italiana. Conosciuto anche come risotto alla milanese, è un primo abbastanza semplice da preparare che lascia sempre tutti contenti. Ma quanto costa in termini calorici? Purtroppo per noi non poco, considerando il fatto che la ricetta originale prevede quantità abbondanti di burro e di brodo di carne.

Anche il risotto allo zafferano, però, ha un suo gemello ipocalorico e salutare. Di seguito vedremo come preparare un risotto cremoso senza burro e senza brodo, che non perda di gusto e, al contempo, apporti vari benefici all’organismo. La ricetta, che riportiamo fedelmente, è annoverata dagli esperti della Fondazione Veronesi tra le preparazioni amiche della nostra salute.

Pochi ingredienti e tante calorie in meno in questa versione light del risotto alla milanese

Per preparare un risotto alla milanese light, senza burro e senza brodo, abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

320 g di riso integrale;

1 cipolla;

2 cucchiai di olio EVO;

1 bustina di zafferano;

120 g di ricotta vaccina;

1 l d’acqua circa;

sale q.b.

Le dosi sono calibrate per quattro porzioni. Ora passiamo alla preparazione.

Come preparare un risotto cremoso senza burro né brodo, amico del cuore e nemico dei radicali liberi

Partiamo affettando la cipolla a rondelle sottili, che poi facciamo rosolare in padella con l’olio d’oliva. Quando gli anelli di cipolla saranno dorati, aggiungiamo il riso. Attendiamo che si tosti, nel giro di un paio di minuti, poi aggiungiamo alcune mestolate d’acqua, sino a coprire il riso a sfioro.

Aspettiamo massimo 5 minuti, dopodiché aggiungiamo lo zafferano insieme ad altri mestoli d’acqua, che nel mentre si sarà asciugata. A questo punto copriamo il riso con un coperchio e lasciamolo cuocere a fuoco basso per una mezz’ora. Mescoliamolo di tanto in tanto e, se notiamo che si sta asciugando troppo, aggiungiamo altra acqua.

Quando il riso sarà quasi cotto, possiamo anche decidere di frullarlo in parte con un frullatore a immersione. In ogni caso, dopo versiamo la ricotta per mantecarlo (a fuoco spento).

I benefici del piatto

Riducendo di parecchio l’apporto calorico e i grassi, visto che facciamo a meno di burro e brodo, in questo risotto rimangono prevalentemente nutrienti buoni. Tra questi, la crocina e il carotenoide contenuti nello zafferano, che proteggono il sistema cardiovascolare. Lo zafferano è anche ricco di betacarotene e vitamina B, alleati nella lotta ai radicali liberi.

Lettura consigliata

Niente uova né burro in questa lasagna vegetariana leggera e veloce che stupirà i nostri ospiti