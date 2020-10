Vediamo, oggi, come preparare un ragù di verdure e ortaggi per una pasta invitante e senza sensi di colpa. Vi è mai capitato, infatti, di sentirvi dire che non è la pasta a fare ingrassare, ma il condimento? Presto, fatto! Ecco la smentita, ossia ecco come preparare un ragù di verdure e ortaggi per una pasta invitante e senza sensi di colpa.

I mille usi di questo ragù di verdure

Si tratta di una ricetta che si offre ad essere consumata sia dai vegani che dai vegetariani. Ma è ottima anche per chi vuole tenersi un pò più leggero ed evitare, così, il consumo di carne.

Questa preparazione si presta a tante versioni, più o meno light, ponendo a ingredienti base differenti tipologie di ortaggi e di verdure. È un condimento che è perfettamente adatto, ad esempio, per una pasta di farro integrale, rustica e saporitissima.

Può andare bene anche per la carne o per il pesce, e quindi andare a insaporire un secondo piatto. Da concludere, magari, con la classica scarpetta, fatta col pane fragrante.

La nostra ricetta per voi

Proponiamo, di seguito, una versione della ricetta arricchita con verdure tipiche di questo periodo. Un periodo dell’anno in cui, sul banco degli ortaggi, troviamo sia le varietà di fine estate che quelle di inizio autunno.

Il nostro consiglio propone una preparazione da fare il giorno prima del pranzo domenicale. Inoltre, suggerisce di usare un tegame in terracotta, così da amalgamare e rispettare tutti i sapori degli ingredienti utilizzati.

Mix si verdure ed ortaggi

Ecco allora, di seguito, gli ingredienti da utilizzare per preparare un ragù di verdure e ortaggi per una pasta invitante e senza sensi di colpa.

a) 500 gr di polpa di pomodoro;

b) 2 zucchine medie;

c) 2 melanzane medie;

d) 2 peperoni;

e) 150 gr di zucca;

f) 100 gr di funghi;

g) 2 carote;

h) un gambo di sedano;

i) 1 cipolla rossa di Tropea;

l) brodo vegetale, olio evo, sale qb;

m) un peperoncino;

n) qualche foglia di basilico.

Preparazione

Dunque, come preparare un ragù di verdure e ortaggi per una pasta invitante e senza sensi di colpa? Iniziamo mondando le melanzane, quindi le laviamo e tagliamo a cubetti prima di cospargerle di sale grosso per un’ora, in modo da eliminare il liquido di vegetazione. A parte laviamo, e tagliamo a cubetti, le zucchine.

A questo punto laviamo i peperoni, eliminando o i semini e i filamenti interni, e tagliamo anche questi a cubetti. A seguire tagliamo a dadini la zucca. Ancora, puliamo i funghi e laviamo e tagliamo il sedano, la cipolla, e le carote. Prepariamo, con un filo d’olio in un tegame, anche il soffritto.

Aggiungiamo, quindi, al soffritto, i peperoni, la zucca, e, dopo qualche minuto, anche le melanzane, le zucchine ed infine i funghi. Aggiungiamo il peperoncino a pezzetti e il sale. Infine, versiamo la polpa di pomodoro.

Procediamo con la cottura per 30 minuti, allungando di tanto in tanto con il brodo vegetale se dovesse essere necessario. Aggiungiamo le foglie di basilico a fuoco spento e dell,olio a crudo, se di nostro gradimento.

Se siete alla ricerca anche di un’ottima verdura da proporre tra le portate del vostro pranzo, Vi suggeriamo allora il presente articolo.