Pochi ingredienti e un sapore originale e ideale per poter affrontare un inizio settimana pieno di impegni. In pochi possono immaginare che con pochissimi ingredienti, si possa preparare un piatto gourmet da leccarsi i baffi.

Si tratta di un primo piatto facile e veloce che non deluderà nessuno. L’ingrediente principale è la cipolla, che cucinata in questo modo, soddisferà non solo il palato ma anche la vista. Una ricetta originale fatta di ingredienti poveri che abbiamo tutti in casa, quindi perché non provare.

Ingredienti

350 gr spaghetti;

2 cipolle dorate;

amido di mais;

olio di arachide o girasole;

zucchero;

olio extravergine di oliva;

aceto bianco;

pangrattato;

sale;

pepe nero.

Come preparare un primo piatto gourmet spendendo circa 2 euro riscoprendo i sapori di una volta in chiave moderna

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo le cipolle che dovranno essere tagliate a rondelle sottili. Metà di queste, passarle nell’amido di mais e farle sfriggere in una padella con olio di semi d’arachide o di girasole. Quando saranno ben dorate, lasciare che si scolino su carta assorbente e metterle da parte. Nel frattempo, iniziare la cottura della pasta in acqua bollente e salata.

Poi passare all’altra metà delle cipolle che potranno essere cotte in padella con un filo d’olio extravergine d’oliva. Non appena la cipolla avrà preso colore aggiungere mezza tazzina di zucchero e alzare la fiamma del fornello al massimo.

Girare le cipolle con un cucchiaio di legno, aggiungere un pizzico di sale e sfumare con un po’ di aceto. Dopo questo passaggio, prendere un po’ d’acqua di cottura della pasta e lasciare asciugare. In questo modo si otterrà un buon sughetto cremoso, perfetto per lo spaghetto.

Quando la pasta sarà cotta al dente, continuare la cottura in padella e aggiungere una spolverata di pan grattato e aggiustare di sale e pepe nero. Infine impiattare e guarnire con la cipolla sfritta all’inizio con l’amido.

