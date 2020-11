Lo sappiamo bene tutti. Se vogliamo prepararci un’ottima pizza abbiamo bisogno di molti ingredienti. Di sicuro, non ce li abbiamo tutti a casa e, quindi, dobbiamo uscire per andare a fare la spesa.

Tuttavia, magari è una giornata piovosa o, banalmente, non abbiamo proprio voglia di spostarci dal divano alla strada. Specie con quelle odiose mascherine che non ci fanno respirare bene. Non preoccupiamoci troppo, abbiamo la soluzione. Ecco come preparare un primo piatto di lusso senza andare a fare la spesa.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Gnocchi con cannella, noce moscata e parmigiano

Proprio così: questa deliziosa ricetta si può preparare senza andare a fare la spesa in quanto necessita di ingredienti che abbiamo tutti in dispensa. Evidentemente, si sta parlando degli gnocchi con cannella, noce moscata e parmigiano. Vediamo come prepararli.

Un primo passaggio consiste nel far bollire le patate, pelarle e schiacciarle. Creato poi il famoso cratere di farina, bisogna aggiungere le patate schiacciate e mescolare. A questo punto, aggiungere le uova e continuare a mescolare.

Ricordiamoci una cosa molto importante: la pasta degli gnocchi non va lavorata troppo perché, altrimenti, avremo degli gnocchi durissimi. Ora, dividiamo la pasta creata per tagliare i nostri amatissimi gnocchi.

La salsa

Per preparare un primo piatto di lusso senza andare a fare la spesa abbiamo bisogno di una salsa allo stesso tempo semplice e deliziosa. Gli ingredienti ce li abbiamo tutti: burro, olio, parmigiano, noce moscata e cannella.

In pratica, mentre lasciamo riposare gli gnocchi appena fatti, andiamo a far sciogliere del burro, meglio se chiarificato, con dell’olio evo in un tegamino. Nel frattempo, una volta che l’acqua bolle, gettiamo gli gnocchi e, appena rivengono a galla, li togliamo. Inseriti nel tegamino con il burro fuso, cominciamo a girarli e a condirli con la noce moscata e la cannella.

In uscita, aggiungiamo il parmigiano e… buon appetito!