In questo articolo spiegheremo come sia possibile spendere appena 32 euro per realizzare un menu di quattro portate per 4 persone. Non è un sogno, è davvero possibile.

Ci baseremo su prezzi di alcune catene di supermercati italiani e forniremo gli ingredienti per preparare un pranzo di lusso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Come preparare un pranzo di Natale d’oro per 4 persone con appena 32 euro dall’antipasto al dolce

Come antipasto proponiamo dei cornetti di sfoglia (1,50 euro) al prosciutto crudo (un etto di crudo 3,50 euro) e besciamella (1 euro).

Tagliamo il rotolo a triangoli e spalmiamoli con un cucchiaio di besciamella. Stendiamo una fetta di prosciutto per ogni triangolo, spalmiamo un altro cucchiaio di besciamella sopra al prosciutto. Arrotoliamo partendo dalla parte più larga e pieghiamo leggermente i lati così da ottenere un cornetto. Inforniamo per 20 minuti a 180 gradi. Si otterranno 6/7 cornetti.

Primo piatto: conchiglioni ricotta e spinaci

Questo primo è veramente godurioso e basterà riempire i conchiglioni sbollentati con un ripieno di spinaci tritati e ricotta. Si aggiusterà di sale e pepe. Adageremo i conchiglioni ripieni in una pirofila con un centimetro di acqua di cottura. Inforniamo per 5 minuti e finiamo con il tocco finale: affoghiamo il tutto con la besciamella rimasta. Spenderemo per 1 kg di conchiglioni 2 euro, per gli spinaci surgelati 2,30 euro, infine per 250 grammi di ricotta 1,20 euro.

Secondo di carne: arrosto di manzo

Arrosto di bovino (taglio cappello del prete circa 800 grammi) avvolto in fette di pancetta.

Il taglio del cappello del prete è un ottimo taglio per l’arrosto e possiamo cuocerlo al forno semplicemente con alloro e arrotolato nella pancetta. Il costo di questo piatto è di 12 euro per il taglio di manzo e 1,50 euro per la pancetta.

Siamo giunti al dolce e possiamo veramente sbizzarrirci con una ricetta da leccarsi i baffi.

Pandoro con crema ganache al rum

In questo caso ci occorrerà un pandoro da 750 grammi, una barretta di cioccolato per dolci da 200 grammi e panna da cucina. Per la ricetta consigliamo la lettura di ”Svelato in pochi passi il trucco per una crema al cioccolato irresistibile più la ricetta delle buonissime fiamme al cioccolato” .

Una volta tagliato il pandoro orizzontalmente, ne ricaveremo delle stelle di 5 centimetri di spessore.

Farciamo con la crema dopo averla aromatizzata con una fialetta per dolci al rum. Veniamo ai conti. Spenderemo 3,50 euro per il pandoro, per la barretta di cioccolata 1,50 euro, la panna da cucina 1 euro e per la fialetta al rum 1 euro.

Eccoci spiegato come preparare un pranzo di Natale d’oro per 4 persone con appena 32 euro.