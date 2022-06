Il mondo dei dolci è bello perché è vario e possiamo quindi partire all’esplorazione già nella nostra cucina. Dopo aver imparato a preparare il tiramisù o la torta di mele, il prossimo passo è imparare a fare un plumcake.

Eppure, molti sapranno come preparare un plumcake classico, ma pochi sanno come renderlo un dolce che tutti vorranno imitare.

Ingredienti

farina di mandorle 125 g;

farina 00 90 g;

fecola di patate 40 g;

burro 250 g;

zucchero 200 g;

uova grandi 3;

tuorli 2;

panna fresca liquida 100 g;

latte condensato 60 g;

latte intero 35 g;

cioccolato fondente al 55% 155 g;

cacao amaro in polvere 25 g;

lievito in polvere per dolci 8 g;

confettura di lamponi 65 g;

miele millefiori 15 g;

coloranti alimentari rosso 1 pizzico.

Come preparare un plumcake al cioccolato soffice ma non troppo dolce grazie alla frutta

Dovremmo cominciare la preparazione partendo dalla ganache. Quindi, mettiamo 15 grammi di zucchero e la panna in un pentolino e posizioniamolo su un fornello. Quando comincerà a scaldarsi, aggiungiamo anche il miele e continuiamo a mescolare con una frusta finché non raggiunge quasi il bollore.

Adesso mettiamo in una ciotola il cioccolato fondente a pezzi, per poi versarci sopra la panna calda. Facciamolo gradualmente e continuando a mescolare e sinché non avremo ottenuto una crema liscia e scorrevole. Versiamo il risultato in una pirofila e copriamolo con della pellicola per poi metterlo da parte per circa 4 ore.

Ora cominciamo a preparare l’impasto al lampone mischiando 125 grammi di burro e 60 grammi di zucchero, insieme a latte condensato e confettura di lamponi. Se vogliamo, possiamo aggiungere anche una goccia di colorante per raggiungere un colore più intenso.

Riscaldiamo il latte e versiamolo direttamente nel composto continuando a mescolare. Aggiungiamo anche i tuorli e 1 uovo intero. Poi, setacciamo la farina 00, la fecola e il lievito per poi unirli al resto. Aggiungiamoli gradualmente continuando a mescolare con energia.

Ora prepariamo la parte centrale del plumcake, sciogliendo insieme 125 grammi di burro e 15 grammi di cioccolato, per poi aggiungere 125 grammi di zucchero. Facciamo amalgamare bene gli ingredienti e inseriamo anche 2 uova sbattute e, gradualmente, la farina di mandorle.

Infine, setacciamo il lievito e la polvere di cacao per poi aggiungerli al composto. Dopo aver fatto riposare l’impasto per mezz’ora, componiamo il nostro plumcake.

Mettiamo insieme gli impasti

Foderiamo una teglia lunga e stretta, apposita per il plumcake, e distribuiamo sul fondo l’impasto rosso al lampone, raggiungendo poco meno della metà dell’altezza della teglia. Poi, mettiamoci sopra l’impasto al cioccolato, magari aiutandoci con una sac-à-poche per evitare di mischiare i due impasti. Inforniamo a 175° C in forno già caldo per circa 35 minuti.

Ora, distribuiamo la ganache al cioccolato sul nostro plumcake per circa 3 cm di spessore. Ci vorranno circa 4 ore perché questa si cristallizzi, dopodiché possiamo affettare il nostro dolce, godendoci i suoi diversi colori e sapori.

In alternativa, potremmo sostituire la ganache al cioccolato con una crema più fresca, magari quella diplomatica, che possiamo preparare in poche semplici mosse.

Lettura consigliata

I peperoni al forno come non li abbiamo mai mangiati grazie al ripieno di pesce