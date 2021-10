Autunno, stagione di vino, castagne, ma anche delle prime serate fredde dell’anno. Proprio per questo motivo è importante preparare dei piatti tanto gustosi quanto capace di riscaldare le nostre tavole. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo oggi vi presenteremo una ricetta tanto semplice quanto gustosa, capace di unire gli ingredienti di questa stagione. Allora, scopriamo subito come preparare un piatto semplice e veloce perfetto per le fredde serate autunnali. Iniziamo subito.

Gli ingredienti necessari

Per preparare questo piatto semplice e gustoso sono necessari i seguenti ingredienti:

spaghetti grossi 250 gr;

castagne 250 gr;

gorgonzola 70 gr

zucca 400 gr;

cavolo nero 150 gr;

sale a piacimento;

peperoncino a piacimento

aglio uno spicchio;

olio a piacimento.

Scopriamo ora come preparare questo veloce primo piatto autunnale.

Come preparare un piatto semplice e veloce perfetto per le fredde serate autunnali

Iniziamo subito dalla preparazione delle castagne. Prendere una pentola e mettere dell’acqua a bollire. Versarvi le castagne e lasciarle cucinare per 30 minuti circa. Spegnere la fiamma, scolare e sbucciare le castagne. Infine, ridurre le stesse in piccoli pezzettini e mettere da parte. Prendere ora una padella, versarvi un cucchiaio d’olio e lasciar scaldare. Mettere le castagne in padella, far dorare per pochi secondi, aggiungere sale e peperoncino, spegnere la fiamma e lasciar riposare.

Prendere ora l’aglio, sbucciarlo, lavarlo e dividerlo in due parti. Passare ora alla zucca, ripulire con attenzione, e tagliare infine la polpa in pezzi spessi. Prendere infine il cavolo nero, eliminarne la parte alla base, lavare, asciugare e tagliare finemente. In un’altra pentola, versarvi due cucchiai d’olio e accendere la fiamma. Far dorare per pochi secondi l’olio e aggiungere il cavolo e poi la zucca. Poi versare un bicchiere di acqua calda e lasciar cucinare a fiamma bassa per almeno 20 minuti. Aggiungere infine il gorgonzola e mischiare fino a quando non si sia amalgamato bene.

Nel mentre prendere una pentola capiente, riempirla d’acqua e mettere a cucinare la pasta. Scolare e versare nella padella. Accendere la fiamma, aggiungere le castagne e saltare per pochi minuti. Una volta terminato, la pasta dell’autunno sarà pronta per scaldare anche le serate più fredde dell’autunno. Si consiglia di consumare questo piatto il prima possibile, mantenendolo in frigo al massimo per una giornata. Se invece si volessero conservare le castagne aromatizzate queste possono resistere in frigorifero per due giorni al massimo.

