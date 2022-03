La pasta è da sempre al centro di un grande dibattito. Da una parte si schierano i sostenitori della tradizione, quelli che non rinuncerebbero mai a un bel piatto di pasta per pranzo o per cena. Dall’altra parte si schierano i detrattori, quelli che credono che la pasta sia troppo ricca di carboidrati, faccia ingrassare e sia deleteria per la glicemia. Come spesso accade, la verità sta nel mezzo. Via libera ai piatti di pasta, se preparati con ingredienti sani e un po’ di accortezza.

Oggi, prendendo spunto da una ricetta consigliata dagli esperti della Fondazione Veronesi, vediamo come preparare un piatto di pasta pieno di antiossidanti, vitamina, sali minerali. Vediamo anche perché questo primo piatto può essere una buona alternativa per chi soffre di diabete o glicemia alta.

Conchiglioni integrali alle zucchine perfetti per la primavera e alleati della salute

Il primo piatto che andiamo a spiegare di seguito sono dei conchiglioni con zucchine ripiene. Si tratta di un piatto valido in ogni stagione, ma assolutamente perfetto per primavera ed estate. Non dobbiamo farci ingannare dal fatto che si tratti di una pasta ripiena: questi tortiglioni sono leggeri ed estremamente digeribili.

Per prepararli abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

320 g di conchiglioni integrali;

1 kg di zucchine;

almeno una bottiglia di salsa di pomodoro;

50 g di parmigiano grattugiato;

qualche rametto di prezzemolo;

basilico;

brodo vegetale;

circa 3 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale q.b..

Le dosi sono calibrate per 4 persone. Per quanto riguarda i valori nutrizionali, un piatto di conchiglioni apporta 483 calorie, 74 g di carboidrati e solo 9 mg di colesterolo.

Come preparare un piatto di pasta ricco di antiossidanti e vitamine e buono anche per i diabetici

Ora passiamo alla preparazione, che è davvero semplice. Tagliamo le zucchine e aggiungiamo al trito il prezzemolo sminuzzato, il basilico e il sale. Poi stufiamo il tutto in olio e brodo vegetale, a fuoco medio. A questo punto aggiungiamo salsa di pomodoro (non tutta) e parmigiano. Nel mentre spalmiamo il resto del pomodoro sul fondo di una pirofila. Cuociamo i tortiglioni integrali al dente e versiamoli nella pirofila assieme alle zucchine. Mescoliamo e inforniamo a 200 gradi per 20 minuti circa.

Il vantaggio di questo piatto di pasta è dato dal licopene del pomodoro, sostanza ricca di antiossidanti, e dalla vitamina A delle zucchine. Inoltre, questo piatto è sì ricco di carboidrati complessi, ma essendo integrale ha un indice glicemico inferiore a pane e pasta di frumento. Per questo, può essere proposta (con le giuste dosi) anche a chi soffre di glicemia alta.

