A volte ci sembra che a casa non ci sia mai quello che ci serve per cucinare. In realtà, pochi ingredienti possono creare un piatto straordinario. Ad esempio, potrebbe sorprenderci sapere che anche se abbiamo la dispensa vuota, alcune erbe del giardino possono condire una pasta fenomenale. Nella ricetta di oggi, invece, riusciremo a dare nuovo lustro alla cipolla, creando una pasta al sugo fresca perfetta per la stagione.

Ingredienti

Spaghetti 320 g;

pomodorini 500 g;

concentrato di pomodoro 1 cucchiaio;

aglio 2 spicchi;

cipolle rosse grandi 2;

stracciatella 250 g;

aceto balsamico 30 g;

olio extravergine d’oliva q.b.;

basilico q.b.;

zucchero 1 cucchiaio;

sale fino q.b.

Come preparare un piatto di pasta fresco e veloce grazie a un ingrediente semplice ed economico

Cominciamo dalla protagonista di questo piatto di pasta al pomodoro fresco: la cipolla. In particolare, scegliamo la rossa, possibilmente di Tropea perché più digeribile.

Iniziamo rimuovendo gli scarti, per poi tagliare le cipolle a metà e infine a fettine molto fini. Riscaldiamo leggermente una padella, colpendo nel fondo con un filo d’olio. Dopodiché, versiamoci dentro le cipolle, aggiungendo sale a piacimento. Continuiamo la cottura a fuoco dolce per circa 20 minuti, assicurandoci sempre che le nostre cipolle non si brucino.

Ora, affianchiamo al primo un secondo tegame, coprendo nel fondo con un filo d’olio. Prima di accendere il fornello, però, laviamo i pomodorini (Pachino o Piccadilly) e tagliamoli a metà.

Scaldiamo l’olio nel tegame e aggiungiamo l’aglio sbucciato e la pasta di pomodoro. Dopo meno di 5 minuti, l’olio si sarà insaporito per bene e possiamo quindi rimuovere l’aglio. Versiamo tutti i pomodorini nel tegame, mescoliamo e chiudiamo col coperchio. Lasciamo cuocere per circa un quarto d’ora a fiamma bassa e torniamo alle nostre cipolle.

A questo punto, le cipolle saranno appassite al punto giusto. Possiamo quindi aggiungere prima lo zucchero per poi sfumare con l’aceto. Continuiamo a cuocere le cipolle per poco più di 10 minuti e vedremo che avremo così ottenuto delle saporitissime cipolle caramellate.

I passaggi finali

Ora non ci resta che cuocere la pasta e assemblare gli ingredienti.

Scoliamo la pasta e trasferiamo la direttamente nel tegame con i pomodori, aggiungiamo un filo d’olio e un paio di cucchiai di acqua di cottura. Serviamo su un piatto e completiamo l’opera mettendo sulla pasta stracciatella, cipolle caramellate e qualche fogliolina di basilico.

Ecco come preparare un piatto di pasta fresco e pronto in un lampo per la soddisfazione di tutti.

