Avete comprato una marea di zucca e di altri prodotti di stagione e non sapete come smaltirli? Abbiamo un’idea per condire una golosa pasta da servire a tavola e stupire tutti i vostri commensali. Ecco a voi come preparare un pesto di zucca invernale, facile e veloce.

Ingredienti per un vasetto

a) 200 grammi di zucca gialla;

b) 30 grammi di pinoli già sbucciati;

c) un quarto di spicchio d’aglio;

d) 30 grammi di pecorino DOP da grattugiare o grattugiato;

e) olio extravergine di oliva, quanto basta;

f) sale, quanto basta;

g) pepe nero macinato, quanto basta.

Il procedimento

Ecco, dunque, come preparare un pesto di zucca invernale, facile e veloce.

Iniziate con il prendere una zucca di piccole dimensioni e inciderne la buccia con un grosso coltello da cucina.

Essendo un frutto coriaceo, potrebbe provocarvi problemi. Pertanto l’ideale è inserirne in microonde un pezzo e fare andare alla massima potenza per circa cinque minuti.

La buccia in questo modo risulterà ammorbidita e potrete pelarla via con il solo aiuto delle vostre mani.

Dopo aver tolto il materiale di scarto tagliate la polpa a pezzi molto piccoli. Prendetela e mettetela dentro un mixer.

Aggiungete i grammi indicati di pinoli, pecorino, aglio. Frullate alla massima potenza.

Dopodiché assaggiate il sugo che si è formato e aggiustate di sale e pepe, aggiungendo dell’olio a filo per renderlo cremosissimo. Et voilà, il pesto di zucca è pronto.

Il composto potrà essere conservato per almeno quattro giorni. L’importante è ricoprirlo dopo l’uso di olio per conservarlo. Può essere anche riposto in frigo, avendo cura, poi, di scongelarlo a temperatura ambiente oppure a bagnomaria.

Il composto potrà essere conservato per almeno quattro giorni. L'importante è ricoprirlo dopo l'uso di olio per conservarlo. Può essere anche riposto in frigo, avendo cura, poi, di scongelarlo a temperatura ambiente oppure a bagnomaria.