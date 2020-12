Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La tradizione culinaria italiana è una delle più antiche al mondo. Preservare la tradizione è importantissimo, ma allo stesso modo occorre innovare. Ampliare le proprie vedute è necessario per non fossilizzarsi su quanto fatto fino ad ora e sempre di migliorare.

Anche i palati più fini, negli anni, hanno capitolato di fronte alla rapida ascesa della cucina “fusion”, proveniente da innumerevoli paesi al mondo. Il legame instauratosi tra Italia e Stati Uniti nel tempo è cresciuto tantissimo e ha dato origine a versioni “italianizzate” dei piatti simbolo degli States.

Uno degli esempi che maggiormente rappresenta questo fenomeno è probabilmente il Lobster Roll. Una rivisitazione gourmand dell’hot dog tradizionale, un’intuizione geniale divenuta oggetto di culto nella costa est statunitense. Il successo fu cosi impattante da convincere Ray Kroc a introdurre il panino all’astice nel menù di McDonald’s. La curiosità durò relativamente poco, il prezzo del panino scoraggiava gli avventori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

L’interrogativo che molti si potrebbero porre in questo momento è: come preparare un panino gourmet con questo ingrediente squisitissimo?

Gli ricetta classica del Lobster Roll

La ricetta non è mai cambiata, ecco gli ingredienti da usare per riprodurla fedelmente:

2 astici;

2 panini da hot dog;

½ limone spremuto;

60 grammi di maionese;

2 cucchiaini di burro;

1 ciuffo di prezzemolo;

sale e pepe, quanto basta.

A discrezione aggiungere peperoncino o erba cipollina per aromatizzare il tutto.

La preparazione

Per preparare un panino all’astice, degno di questo nome, è opportuno prestare particolare attenzione alla scelta dell’astice. Preferendo esemplari di piccole dimensione aumenterà considerevolmente la praticità con cui verrà consumato. L’astice deve rigorosamente essere gettato nell’acqua bollente per circa una decina di minuti. Proprio la sofferenza provata dal crostaceo permette alla carne di acquisire un gusto ancor più intenso e far apprezzare il piatto ancor di più. Questo è un aspetto cruciale da conoscere su come preparare un panino gourmet con questo ingrediente squisitissimo.

Una volta cotto bisognerà rompere il carapace e estrarre la polpa che racchiude al suo interno. Successivamente si dovrà comporre la salsa con cui accompagnare l’astice tagliando il sedano a dadini e tritando il prezzemolo. In una ciotola si dovranno mettere sale, pepe, maionese, da riporre in frigorifero per circa sessanta minuti. Successivamente bisogna preparare il pane, tagliarlo a metà e imburrarlo su ambo i lati. Preparare uno strato di astice sul quale depositare il condimento preparato in precedenza.

Ora non resta che assaggiare la nostra creazione esclamando a gran voce: yes we can!

Approfondimento:

Come preparare uno strepitoso piatto a base di gamberetti