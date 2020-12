Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Preparare detergenti in casa è stimolante oltre ad essere economico. Sono ottime idee come regalo per Natale, in particolare il panetto detergente multiuso con cannella e sesamo. Per la confezione usare del tessuto a sacco e per legare dei fili di spago. Inoltre, realizzare un biglietto di auguri con le istruzioni d’uso e la scadenza. Ecco come preparare un panetto detergente con sesamo e cannella, effetto levigante e stimolante.

Ingredienti

Panetto detergente multiuso da 200 grammi, ecco gli ingredienti:

tre cucchiai di farina di grano saraceno;

tre cucchiai di semi di sesamo; 120 grammi di prugne secche;

una stecca di cannella da 10 centimetri.

La preparazione è molto semplice, si divide in quattro fasi:

a) utilizzare un macinacaffè elettrico per polverizzare la cannella e la farina. Filtrare la polvere con un setaccio finissimo;

b) denocciolare e tritare le prugne. Polverizzare nel macinacaffè i semi di sesamo;

c) amalgamare tutti gli ingredienti;

d) conservare il composto in un barattolo di vetro chiuso, oppure in un sacchetto di plastica. Il preparato si conserva per uno o due mesi a temperatura ambiente.

La cannella rende il panetto particolarmente profumato e piacevole.

Questo panetto è dai mille usi, pratico, leggero e compatto. Se usato come maschera per il viso ha un effetto stimolante, levigante e ravviva il colore della pelle. Ma vediamo come utilizzarlo.

Prendere un pezzetto di panetto detergente e strofinare sulla pelle bagnata, se necessario aggiungere un poco di acqua. Massaggiare delicatamente e sciacquare.

Se usato come maschera, raccogliere in un piattino un cucchiaino di panetto multiuso, aggiungere un po’ di acqua e ammorbidire formando una crema. Spalmare sul viso pulito e massaggiare. Lasciare agire per dieci minuti e dopo sciacquare con acqua tiepida.

Il panetto detergente multiuso confezionato nel modo giusto rappresenta un originale idea regalo.