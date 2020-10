Oggi, in quest’articolo, forniremo alcune utili indicazioni su come preparare un ottimo secondo piatto sano e originale: lo sgombro farcito.

I benefici che porta il mangiare il pesce azzurro sono tanti. È infatti ricco di Omega 3 ed Omega 6, gli acidi grassi insaturi, facilmente digeribili ed assimilabili dall’organismo umano. Questi contrastano il colesterolo cattivo, aiutano a mantenere elastiche le pareti arteriose e prevengono l’arteriosclerosi. Il costante consumo di pesce azzurro aiuta, quindi, a prevenire i disturbi del sistema cardiocircolatorio.

Il pesce azzurro, inoltre, non ha un costo eccessivamente alto. Pertanto offre i suoi innumerevoli benefici in maniera economica. Tuttavia si tratta di un piatto non tanto diffuso sulle nostre tavole, probabilmente perché non è facile cucinarlo in modo gustoso.

Una deliziosa ricetta turca

Descriveremo, dunque, una deliziosa ricetta turca, dal sapore incantevole, che prevede l’utilizzo di ingredienti comuni ed è anche molto semplice da realizzare.

Ecco, dunque, di seguito, gli ingredienti occorrenti per preparare un ottimo secondo piatto sano e originale:

a) 1 kg di sgombro;

b) cinque cipolle;

c) due uova;

d) una ciotola di pinoli noci e una passa;

e) pane grattugiato, prezzemolo quanto basta ed un pizzico di cannella;

f) farina quanto basta per la panatura.

Come preparare un ottimo secondo piatto sano e originale

Passiamo alla preparazione iniziando a pulire accuratamente gli sgombri.

Prepariamo a parte la cipolla finemente triturata insieme a tre cucchiai di uvetta, due di pinoli ed uno di noci, un pizzico di cannella, un pugno di pangrattato ed abbondante prezzemolo.

Aggiustiamo di sale e pepe. Farciamo gli sgombri con il composto ottenuto e richiudiamoli con cura. Ora dobbiamo panarli proprio come se fossero delle cotolette. Quindi passati con cura nella farina, poi nell’uovo battuto e, per finire, nel pane grattugiato. Friggiamoli in olio bollente o cuociamoli in forno per una decina di minuti.

Possono essere serviti anche freddi accompagnati da un’insalata di cipolle, pomodori o carote, a seconda delle preferenze.

Non resta che mettersi ai fornelli e preparare questo piatto sano e gustoso.