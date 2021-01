Tra i frutti tropicali più diffusi in assoluto nei nostri supermercati c’è sicuramente la banana. Siamo abituati a mangiarla da sola, oppure ad aggiungerla a smoothies e centrifugati, e naturalmente a usarla come guarnizione per le torte. Ma forse non tutti sanno che la banana è in realtà un ingrediente molto versatile, che si presta non soltanto per preparare dolci o insalate di frutta, ma può anche diventare la protagonista di deliziosi piatti salati da servire come contorno per stupire gli ospiti. Alcune varietà di banane, ad esempio quella chiamata platano, vengono usate esclusivamente per preparare pietanze cotte. Ma anche con le comuni banane che troviamo sempre al supermercato possiamo cucinare dei buonissimi piatti. Ecco come preparare un ottimo piatto salato con la banana: le polpette di banane al forno.

Ingredienti per 2 persone

a) 3 banane mature

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

b) 2 cucchiai di farina di mais

c) 2 cucchiai di farina 00

c) un cucchiaino di lievito

d) un uovo

f) sale q.b.

g) olio di oliva q.b.

e) qualche ciuffo di erba cipollina per guarnire

Come preparare un ottimo piatto salato con la banana: le polpette di banane

In una ciotola mettiamo due cucchiai di farina di mais, due cucchiai di farina 00, un cucchiaino di lievito e un uovo. Mischiamo accuratamente. In un piatto, schiacciamo le banane con una forchetta, poi uniamole agli altri ingredienti. Mescoliamo bene e saliamo.

Preriscaldiamo il forno a 200 gradi. Nel frattempo, operiamo una prima cottura delle polpette in padella. In una padella antiaderente mettiamo abbondante olio, poi formiamo con le mani delle polpette dal composto, e friggiamole qualche minuto per lato.

Quando il forno è caldo, oliamo una teglia, collochiamo le polpette di banane ben distanziate e inforniamo per circa 8 o 10 minuti.

Prima di servirle, affettiamo un po’ di erba cipollina e utilizziamola come guarnizione.

Buon appetito!

Se abbiamo delle banane in frigorifero che non siamo ancora pronti a consumare, ecco il trucco geniale per non far annerire le banane e conservarle più a lungo.