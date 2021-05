Un parabrezza sporco, diminuisce la visibilità alla guida, rischiando di mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri che sono in auto.

Quindi, il detergente per il parabrezza è un liquido molto importante, e quando ci accorgiamo che manca è bene provvedere subito.

Per tenere il vetro pulito della propria auto, dobbiamo periodicamente controllare il livello del detergente. Nel caso in cui manca, bisogna riempire il serbatoio apposito.

Sul mercato alcuni di questi detergenti contengono spesso metanolo, ritenuto da alcuni studi, nocivo e tossico per la salute.

In questo articolo spieghiamo, come preparare un ottimo liquido tergicristalli per avere il vetro dell’auto perfettamente pulito e senza aloni.

Grazie alla preparazione di questo detergente, abbiamo la possibilità di risparmiare del tempo e denaro, e avere un fluido privo di qualsiasi ingrediente chimico nocivo.

Ecco come preparare un ottimo liquido tergicristalli per avere il vetro dell’auto perfettamente pulito e senza aloni.

Prima soluzione

La preparazione di questo liquido tergicristalli richiede pochi ingredienti ed è molto facile da realizzare.

Bisogna avere del sapone per piatti e acqua. Preparare la soluzione usando le giuste proporzioni tra i due ingredienti.

Prendere un contenitore e versare all’interno tre litri di acqua e un cucchiaio di sapone. Mischiare gli ingredienti e versare nel serbatoio dei tergicristalli.

Seconda soluzione

Un altro metodo che molti ritengono sia efficace è l’uso dell’aceto.

Le proprietà sgrassanti dell’aceto sono note a tutti, in questo caso bisogna fare il tutto in parti eguali all’acqua.

Si otterrà un risultato eccellente.

Terza soluzione

Questo metodo semplice ed efficace prevede l’utilizzo di alcool e acqua distillata.

L’alcool assicura un azione pulente e sgrassante, come con l’aceto e il sapone per i piatti.

Mescolare l’acqua distillata e l’alcool denaturato in parti uguali e versarli in una bottiglietta d’acqua da 1/2 litro. Mischiare gli ingredienti e versarli nel serbatoio del tergicristalli.

L’utilizzo dell’alcool è consigliato nei luoghi dove fa particolarmente freddo, perché questo provvederà all’eliminazione del ghiaccio sul vetro.