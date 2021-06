Si sa che le patate sono un alimento davvero versatile, economico e gustoso. Le si trovano in commercio durante qualunque stagione ed il loro sapore è irresistibile per molti palati. Ecco quindi come preparare un ottimo flan di patate ed erbette davvero versatile e semplice.

Ingredienti

500 grammi di patate;

3 uova medie;

125 millilitri di panna da cucina;

60 grammi di parmigiano o pecorino grattugiato;

1 piccolo scalogno;

1 rametto di rosmarino di media grandezza;

3 foglie di salvia;

15/20 foglie di prezzemolo fresco;

1 cucchiaio d’olio d’oliva;

Sale;

Pepe;

1 spicchio d’aglio a piacere;

staccante o olio di semi.

Procedimento

In una pentola immettere dell’acqua, portare ad ebollizione. Dunque aggiungere 500 grammi di patate precedentemente lavate, ma aventi ancora la buccia. Far cuocere fin quando le stesse non risultino morbide al centro, dopo di che estrarle dall’acqua e privarle della buccia quando risultano essere ancora caldo/tiepide.

A parte, pelare lo scalogno e lo spicchio d’aglio (se si è scelto di usarlo), tritate il tutto su un tagliere e spadellare con un cucchiaio d’olio d’oliva.

All’interno di un mixer immettere le patate ormai fredde e tagliate grossolanamente, lo scalogno saltato in padella, 125 millilitri di panna da cucina e 3 uova. Dare una prima frullata agli ingredienti. Aggiungere al composto 60 grammi di parmigiano o pecorino grattugiato, 15/20 foglie di prezzemolo, 3 foglie fi salvia e un rametto di rosmarino privato del legnetto centrale e frullare ancora. Quando il composto risulterà essere ben omogeneo, aggiustare di sale e pepe, a piacere.

Prendere gli stampi monoporzione e ungerli con staccante/olio di semi, dunque immettere il composto preparato in precedenza. Fare attenzione a riempire i pirottini per 3/4 della loro misura e non oltre, in quanto tenderanno ad aumentare di misura durante la cottura.

Disporre gli stampi su una teglia e quindi infornare, in forno preriscaldato, a 180 gradi. Per la cottura si consiglia di utilizzare il ripiano mezzano del forno e di controllare i flan appena saranno trascorsi 25 minuti. È possibile che sia necessaria un ulteriore cottura di 10 minuti circa, in base al proprio forno ed alle patate utilizzate.

Consigli su come preparare un ottimo flan di patate ed erbette davvero versatile e semplice, perfetto per qualunque stagione

a) Serviti con una salsa leggera di pomodoro fresco e timo, questa variante del flan sarà perfetta per la primavera;

b) In estate, invece, ottimi risultano essere se accompagnati da una dadolata di pomodoro fresco e trito di olive taggiasche;

c) Durante i mesi più freddi saranno gustosissimi se serviti con una bella fonduta di fontina o una crema di toma.