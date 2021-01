Lo spezzatino è un piatto classico della tradizione. I condimenti sono i più disparati, ma i piselli sono sicuramente i preferiti dagli italiani. Con questa ricetta il gusto è assicurato.

Come preparare un morbido e succoso spezzatino con i piselli da leccarsi i baffi

La cosa più importante per preparare uno spezzatino con i fiocchi è la scelta della carne. In base al taglio si otterranno risultati molto diversi. Se si vuole optare per una versione meno calorica si può usare il vitello invece del classico manzo.

Ingredienti per 2 persone

400gr di spezzatino di manzo;

150gr di piselli;

1 cipolla;

1 carota;

costa di sedano;

30 g circa di farina 00;

1 bicchiere di vino bianco;

250 ml di acqua calda;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Tritiamo cipolla, carota e sedano. In una pentola dai bordi alti versiamo dell’olio d’oliva. Uniamo il mix di trito e facciamo rosolare. Intanto prendiamo la carne. Se i pezzi sono molto grandi, li tagliamo in cubetti più piccoli e li infariniamo. Ora aggiungiamo la carne al soffritto e facciamo rosolare il tutto per altri 5 minuti. Se inizia ad attaccarsi sul fondo si può aggiungere un po’ di acqua calda.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ora versiamo il vino bianco e lo facciamo evaporare. Quando non si sentirà più odore di alcol, aggiungiamo l’altra acqua calda. Aggiustiamo di sale e pepe, e copriamo con un coperchio. Lasciamo cuocere, a fiamma media per circa 40 minuti.

A questo punto aggiungiamo i piselli. In base a quelli scelti varierà il tempo di cottura. Per esempio quelli secchi dovranno cuocere di più di quelli in scatola o surgelati. Quindi, tenendo presente questo bisogna regolarsi su quando aggiungerli alla carne. Se si usano quelli surgelati dovranno cuocere solo 10 minuti.

Lo spezzatino con i piselli è pronto. Lasciamolo riposare qualche minuto prima di servirlo. Così la carne si rilasserà e sarà ancora più succosa.

Ed ecco come preparare un morbido e succoso spezzatino con i piselli da leccarsi i baffi. Con questo piatto si soddisferanno le papille gustative. E ci si riscalderà un po’ in questo freddo inverno. Si può anche preparare una versione dal gusto più forte, usando la carne di cinghiale.