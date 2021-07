L’arte di preparare liquori in casa è antica quanto il mondo. L’alcool è sempre stato uno dei modi migliori per conservare cibi e bevande ed evitare che potessero marcire.

Possiamo preparare liquori con qualsiasi ingrediente ci venga in mente, ma questo che proponiamo è davvero una delizia. Ecco come preparare un liquore irresistibile dal sapore e dal profumo inebriante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Prepararlo è veramente semplicissimo e necessitiamo di pochissimi ingredienti. Ecco quali:

6 stecche di cannella (ma per un sapore più deciso anche di più) 500 ml di alcool 750 ml di acqua 400 g di zucchero 2 arance non trattate

Come preparare un liquore irresistibile dal sapore e dal profumo inebriante

La preparazione necessita solo di molti giorni di macerazione, ma è un’operazione veramente semplicissima.

Prendiamo le arance e laviamole molto bene. Ci servirà solo la scorza, per cui scegliamo frutti non trattati, ossia provenienti da piante cresciute senza l’uso di pesticidi. Aiutiamoci con un pelapatate e preleviamo solo la parte arancione, ricca degli oli essenziali che daranno l’inconfondibile profumo fresco e fruttato. Evitiamo la parte bianca, che è molto amara e rovinerebbe il risultato finale.

Mettiamo in un recipiente a chiusura ermetica l’alcool, le stecche di cannella e la scorza d’arancia. Richiudiamo il tutto e lasciamo macerare per 3 settimane, ricordandoci di scuotere il recipiente di tanto in tanto.

Passato il periodo di macerazione, prepariamo lo sciroppo, mettendo in un pentolino l’acqua e lo zucchero e portiamolo ad ebollizione. Lasciamo raffreddare. Nel frattempo filtriamo l’alcool per eliminare la scorza d’arancia e le stecche di cannella. Uniamo il tutto e lasciamo riposare ancora per una decina di giorni.

Otterremo così un liquore prelibato, ottimo come fine pasto, ma anche per aromatizzare dolci e, perché no, per sfumare piatti salati, così da dare un sapore agrodolce ed un profumo molto speziato.

Ottimo anche come idea regalo, magari inserito in bottigliette particolari.