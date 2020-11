Cucinare i secondi di pesce è sempre problematico. Non tanto per le preparazioni, ma per trovare un’alternativa alla classica cottura al forno. Con questa ricetta potremo gustare una squisita sogliola perfetta per le cene in famiglia.

Come preparare un gustoso secondo con questa ricetta che viene dalla Francia

Stiamo parlando della sogliola alla mugnaia. Questa è una ricetta classica, molto semplice ma dal sapore intenso. Per la preparazione ci serviranno:

4 sogliole di medie dimensioni;

100gr di burro;

farina;

1 limone;

sale, pepe, prezzemolo.

Procedimento

Prendiamo le sogliole già pulite e spellate. Le risciacquiamo sotto l’acqua corrente e poi le tamponiamo per bene con della carta da cucina. A questo punto possiamo già infarinarle e metterle da parte.

Prendiamo una padella e scaldiamo circa metà del burro. Quando sarà fuso è il momento di tuffarci le sogliole. Meglio utilizzare una padella media e cuocerne due alla volta. Così da evitare di bruciare il burro.

Lasciamo cuocere ogni filetto per circa 4 minuti per lato.

Appena finito di preparare le nostre sogliole fritte nel burro, passiamo alla salsina. Prendiamo il burro rimasto, lo scaldiamo in un altro pentolino. Lo lasciamo imbrunire e lo condiamo con sale, pepe e prezzemolo.

Ed ora si può impiattare. Prendiamo le nostre sogliole, le disponiamo sul piatto. E versiamo il burro fuso aromatizzato. E aggiungiamo un po’ di succo di limone.

Il piatto è pronto. Semplicissimo e velocissimo. Un modo diverso per mangiare un secondo di pesce. Ricordiamo che è importante inserire il pesce nella nostra dieta. Infatti questa ricetta si può benissimo applicare anche a trota o platessa. Questi pesci dalle carni bianche si prestano bene all’abbinamento con il burro.

Ed ecco come preparare un gustoso secondo con questa ricetta che viene dalla Francia. Il burro nella nostra cucina è decisamente meno usato. Preferiamo di gran lunga l’olio d’oliva. Ma per alcune preparazioni possiamo concordare con i nostri cugini d’oltralpe.